Политический переворот в Иране может произойти к концу 2026 года, выразил мнение в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, на нестабильность в республике могут повлиять внешние силы, в том числе, не последнюю роль в этом процессе сыграют США.

В Ослаблении Ирана, на мой взгляд, больше всех заинтересованы США. Они будут и дальше расшатывать политическую целостность страны. Переворот в Иране вполне вероятен, но лишь в конце года, потому что у США другие планы в Венесуэле и Гренландии. В осуществлении своего плана Соединенные Штаты могут задействовать потомков династии Пехлеви. Через их фигуры Вашингтон сделает уклон на демократизацию иранского общества, в частности, на увеличение свобод и прав человека. По лекалам западной повестки будет также подготовлена элита Ирана, — пояснил Самонкин.

Он добавил, что массовые протесты в Иране стали проверкой на прочность для местной элиты, которая, однако, не дрогнула. Политолог также отметил, что Соединенные Штаты традиционно используют Тель-Авив как инструмент противостояния с Тегераном, что создает дополнительное напряжение в регионе.

Прошедшие массовые протесты в Иране были проверкой на прочность местной элиты. Но она не дрогнула. На протестующее население могли повлиять две силы, оказывающие влияние на политическую нестабильность в Иране: США, которые используют Израиль для противостояния. Ранее Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) заморозил ирано-израильский конфликт, что выбило из текущей повестки Ближний Восток. Стоит отметить, что Иран вновь вернулся в медиапространство сразу после событий в Венесуэле. Вторая возможная причина — это турецкое влияние, оказываемое на Ближнем Востоке, — резюмировал Самонкин.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что руководство Ирана сможет справиться с протестами, царящими в стране. По его словам, США еще со времен Исламской революции пытаются финансировать протесты, однако безуспешно.