«Случаются»: Слуцкий спрогнозировал итог протестов в Иране Слуцкий: правительство Ирана справится с протестами в стране

Руководство Ирана сможет справиться с протестами, царящими в стране, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он напомнил, что США еще со времен Исламской революции пытаются финансировать протесты, однако безуспешно.

Протестные настроения в Тегеране случаются. Думаю, что руководству Ирана страну удастся удержать, — сказал Слуцкий.

Ранее член совета по информационным технологиям при правительстве Ирана Машалла Шамсольваезин сообщил, что в ходе беспорядков в стране погибли 11 человек. По его мнению, эта цифра на фоне 90-миллионного населения не дает оснований для обвинений со стороны президента США Дональда Трампа, при этом именно американцы руководят этими протестами.

Кроме того, гостелерадиокомпания Ирана сообщила, что два сотрудника сил безопасности погибли в результате столкновений с участниками беспорядков в провинции Кум. По данным телерадиокомпании, силовики стали жертвами вооруженных террористов, а их похороны состоятся 10 января в городе Кум.