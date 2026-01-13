Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 16:34

Психолог дала советы, как помочь школьнику вернуться к учебе после каникул

Психолог Рейнталь: режим сна школьника необходимо сдвигать постепенно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Режим сна школьников при возвращении к учебе необходимо сдвигать постепенно, рассказала «ФедералПресс» семейный психолог Галина Рейнталь. Она отметила, что организму понадобится несколько дней на адаптацию.

Начните с режима сна: каждый день сдвигайте отход ко сну и подъем на 15–20 минут в сторону школьного времени. Перед сном уберите яркие экраны хотя бы на полчаса, заменив их душем, спокойной музыкой или чтением, — рассказала Рейнталь.

Психолог подчеркнула, что в режим обязательно необходимо включить полноценный завтрак. Она также посоветовала не начинать в первые дни окончания каникул разговор об оценках и других школьных делах — это может вызвать раздражение.

Ранее психолог Дарья Сальникова рассказала, что в первые недели после каникул важно проявить лояльность к команде. Она отметила, что у каждого человека индивидуальная скорость включения в работу.

сон
психологи
школьники
каникулы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ дали твердый ответ на попытки шантажировать партнеров Ирана
«Сигнал с небес»: в украинском министерстве прорвало канализацию
Психолог объяснила, почему 67-летней Мадонне подходит молодой бойфренд
Экс-гонщика «Формулы-1» арестовали за нападение на человека
Мишустин пообещал, что никого из погибших на СВО журналистов не забудут
Глава французских националистов вновь предстала перед судом
«Извращенец должен сидеть»: активисты выловили педофила
«Устранить конкурента»: генерал раскрыл правду о критике Западом авиации РФ
«Ситуация серьезная»: военэксперт об атаке ВСУ на казахстанские танкеры
Колдуна из Мали задержали после поражения сборной на Кубке Африки
Кто заплатит за воду в 3 раза больше в 2026 году — есть способ сэкономить
Американская компания планирует построить первую гостиницу на Луне
«Солнцепек» выжег позиции ВСУ в Запорожье и попал на видео
Мишустин вручил премии правительства России сотрудникам «Вечерней Москвы»
Изобретатель отсудил крупную сумму у машиностроительного завода
Названы три варианта оружия США, которое могло вызвать «гаванский синдром»
Юрист предупредил о штрафах при неправильной утилизации елки
Российские врачи вернули подростку возможность видеть
Родители невесты жестоко расправились с молодоженами сразу после свадьбы
Назначен новый главный тренер сборной России по синхронному плаванию
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.