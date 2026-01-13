Психолог дала советы, как помочь школьнику вернуться к учебе после каникул

Режим сна школьников при возвращении к учебе необходимо сдвигать постепенно, рассказала «ФедералПресс» семейный психолог Галина Рейнталь. Она отметила, что организму понадобится несколько дней на адаптацию.

Начните с режима сна: каждый день сдвигайте отход ко сну и подъем на 15–20 минут в сторону школьного времени. Перед сном уберите яркие экраны хотя бы на полчаса, заменив их душем, спокойной музыкой или чтением, — рассказала Рейнталь.

Психолог подчеркнула, что в режим обязательно необходимо включить полноценный завтрак. Она также посоветовала не начинать в первые дни окончания каникул разговор об оценках и других школьных делах — это может вызвать раздражение.

Ранее психолог Дарья Сальникова рассказала, что в первые недели после каникул важно проявить лояльность к команде. Она отметила, что у каждого человека индивидуальная скорость включения в работу.