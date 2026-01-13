Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Если вам хочется необычного вкуса для овощного салата, всегда можно дополнить его неожиданными ингредиентами. Например, курицей и фруктами. Делимся авторским рецептом.

Ингредиенты:

куриное филе отварное — 200 г;

огурец — 1 шт.;

помидор — 2 шт.;

болгарский перец желтый — ½ шт.;

зеленое яблоко — 1 шт.;

салат айсберг — 1/3 кочана;

оливковое масло — 3 ст. л.;

соевый соус — 3 ст. л.;

цветочный мед — 1 ч. л.;

белый кунжут — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Белое куриное мясо порезать тонкими слайсами поперек волокон, огурцы и помидоры порезать небольшими кусочками произвольной формы. Яблоко, перец и салат нашинковать соломкой. Блендером взбить масло, соевый соус, мед, соль и перец. Смешать все ингредиенты в салатнице, посыпать белым кунжутом и подавать к столу. Салат можно дополнить белыми сухариками и украсить листьями красного базилика.