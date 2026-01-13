Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 15:19

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Простой и вкусный салат из курицы на каждый день — авторский рецепт на news.ru Простой и вкусный салат из курицы на каждый день — авторский рецепт на news.ru Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если вам хочется необычного вкуса для овощного салата, всегда можно дополнить его неожиданными ингредиентами. Например, курицей и фруктами. Делимся авторским рецептом.

Ингредиенты:

  • куриное филе отварное — 200 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • помидор — 2 шт.;
  • болгарский перец желтый — ½ шт.;
  • зеленое яблоко — 1 шт.;
  • салат айсберг — 1/3 кочана;
  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • соевый соус — 3 ст. л.;
  • цветочный мед — 1 ч. л.;
  • белый кунжут — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Белое куриное мясо порезать тонкими слайсами поперек волокон, огурцы и помидоры порезать небольшими кусочками произвольной формы. Яблоко, перец и салат нашинковать соломкой. Блендером взбить масло, соевый соус, мед, соль и перец. Смешать все ингредиенты в салатнице, посыпать белым кунжутом и подавать к столу. Салат можно дополнить белыми сухариками и украсить листьями красного базилика.

