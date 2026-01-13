Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 16:36

Готовка мяса в скороварке закончилась для россиянки реанимацией

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жительницу Ельца Липецкой области доставили в реанимационное отделение с тяжелыми травмами после взрыва кухонной утвари, сообщает интернет-издание Gorod48.ru. Инцидент произошел 10 января во время приготовления пищи в скороварке.

По данным журналистов, 50-летняя женщина тушила мясо на кухне своего дома. Внезапно произошел разрыв корпуса устройства, и его кипящее содержимое ошпарило россиянку.

Ее экстренно эвакуировали вертолетом в одну из больниц Липецка. Медики диагностировали у женщины ожоги более 30% поверхности тела. В настоящее время состояние пострадавшей оценивается врачами как тяжелое.

Ранее в Санкт-Петербурге 17-летний юноша получил удар током во время замены лампочки в люстре. Подростка доставили в детскую горбольницу святой Марии Магдалины.

До этого в Республике Тыва 21-летняя девушка умерла после отдыха в сауне. Предположительно, причиной смерти мог стать удар током. Еще двоих человек госпитализировали с электротравмами. Инцидент произошел вечером 4 ноября, когда в сауне отдыхала компания молодых людей.

Россия
Липецкая область
ожоги
происшествия
