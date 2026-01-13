Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 11:41

Подросток попал в реанимацию после замены лампочки в люстре

В Санкт-Петербурге 17-летний юноша получил удар током и попал в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге 17-летний юноша получил удар током во время замены лампочки в люстре, сообщило издание «Фонтанка». Подростка доставили в детскую горбольницу Святой Марии Магдалины.

Юноша заметил перегоревшую лампочку и решил ее заменить, взобравшись на стремянку. В какой-то момент он коснулся не той проводки и получил разряд, после чего упал на пол и не смог подняться самостоятельно.

Ранее популярный бразильский исполнитель госпел-музыки Кевин Коста погиб в результате несчастного случая на работе в автомастерской. Певец получил смертельный удар током при попытке установить розетку. Инцидент случился на высоте шести метров, что осложнило операцию по спасению. Прощание с музыкантом состоялось на местном кладбище накануне Рождества.

До этого в Республике Тыва 21-летняя девушка умерла после отдыха в сауне. Предположительно, причиной смерти мог стать удар током. Еще двоих человек госпитализировали с электротравмами. Инцидент произошел вечером 4 ноября, в сауне отдыхала компания молодых людей.

Россия
Санкт-Петербург
подростки
больницы
