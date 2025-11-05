Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 13:34

Девушка скончалась от удара током в сауне

В Тыве девушка умерла после отдыха в сауне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Республике Тыва 21-летняя девушка умерла после отдыха в сауне, сообщил Telegram-канал «112». Предположительно, причиной смерти мог стать удар током.

Как отметил канал, еще двоих человек госпитализировали с электротравмами. Инцидент произошел вечером 4 ноября, в сауне отдыхала компания молодых людей. На теле погибшей не нашли следов насилия, следователи начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае мужчина едва не погиб при попытке открыть дверь горящей бани. Пожар произошел в Дальнереченском районе в ночь на 30 октября. По данным МЧС, возгорание вызвал перегрев печи из-за чрезмерной топки. Обнаружив дым, хозяин попытался войти внутрь, но при открытии двери в помывочное отделение получил мощный выброс пламени, который отбросил его назад.

До этого в Лужском районе Ленинградской области было возбуждено уголовное дело после гибели женщины и двух детей при пожаре в садоводческом товариществе «Строитель». По предварительной версии, причиной возгорания могла стать электропроводка с дефектами.

Россия
Тыва
бани
удары
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитик объяснил важность введения детских сим-карт
На Украине забили тревогу из-за нахождения железной дороги на грани краха
Пугачева задалась философским вопросом после смерти Николаева
Симоньян отреагировала на сообщения о выпуске книги про Тиграна Кеосаяна
Доходы большинства россиян не превышают 60 тыс. рублей в месяц
«Ему хорошо платят»: в Госдуме раскрыли цели визита Зеленского под Покровск
Верховный суд России оставил в силе решение по иску Минпромторга к УВЗ
SHAMAN и Мизулина поженились в Донецке
В пожаре погибли мать и двое ее малолетних детей
Озвучено, какую сумму имущественных налогов начислили татарстанцам
«По-империалистически!»: Украину сравнили с Муму из произведения Тургенева
Для экс-вице-губернатора Ростовской области запросили 14 лет колонии
Нутрициолог предупредила об опасности зависимости от кофе
ФНС ополчилась на кафе с раздельными терминалам за бар и кухню
Сделавшую 27 операций «куклу Барби» нашли мертвой в постели с любовником
Гладков раскрыл печальные последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Военэксперт ответил, к чему приведет подавление США российских спутников
В Москве прощаются с режиссером Бежановым
Возможна ли блокада Калининграда? В Госдуме жестко ответили НАТО: детали
Финский политик заявил об опасной политике ЕС в отношении Украины
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.