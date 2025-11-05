Девушка скончалась от удара током в сауне В Тыве девушка умерла после отдыха в сауне

В Республике Тыва 21-летняя девушка умерла после отдыха в сауне, сообщил Telegram-канал «112». Предположительно, причиной смерти мог стать удар током.

Как отметил канал, еще двоих человек госпитализировали с электротравмами. Инцидент произошел вечером 4 ноября, в сауне отдыхала компания молодых людей. На теле погибшей не нашли следов насилия, следователи начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае мужчина едва не погиб при попытке открыть дверь горящей бани. Пожар произошел в Дальнереченском районе в ночь на 30 октября. По данным МЧС, возгорание вызвал перегрев печи из-за чрезмерной топки. Обнаружив дым, хозяин попытался войти внутрь, но при открытии двери в помывочное отделение получил мощный выброс пламени, который отбросил его назад.

До этого в Лужском районе Ленинградской области было возбуждено уголовное дело после гибели женщины и двух детей при пожаре в садоводческом товариществе «Строитель». По предварительной версии, причиной возгорания могла стать электропроводка с дефектами.