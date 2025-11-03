В Приморье мужчина открыл дверь бани и едва не погиб

В Приморском крае мужчина едва не погиб при попытке открыть дверь горящей бани, сообщает региональное управление МЧС. Пожар произошел в Дальнереченском районе в ночь на 30 октября.

Согласно данным МЧС, возгорание вызвал перегрев печи из-за чрезмерной топки. Обнаружив дым, хозяин попытался войти внутрь, но при открытии двери в помывочное отделение получил мощный выброс пламени, который отбросил его назад. Серьезных травм мужчина не получил.

Спасатели предупреждают, что открывание дверей в горящее помещение категорически запрещено. Дело в том, что приток кислорода резко усиливает интенсивность горения и делает пожар неуправляемым.

