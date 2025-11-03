Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 13:08

В Приморье мужчина открыл дверь бани и едва не погиб

МЧС: мужчина в Приморье чуть не погиб после открытия двери горящей бани

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Приморском крае мужчина едва не погиб при попытке открыть дверь горящей бани, сообщает региональное управление МЧС. Пожар произошел в Дальнереченском районе в ночь на 30 октября.

Согласно данным МЧС, возгорание вызвал перегрев печи из-за чрезмерной топки. Обнаружив дым, хозяин попытался войти внутрь, но при открытии двери в помывочное отделение получил мощный выброс пламени, который отбросил его назад. Серьезных травм мужчина не получил.

Спасатели предупреждают, что открывание дверей в горящее помещение категорически запрещено. Дело в том, что приток кислорода резко усиливает интенсивность горения и делает пожар неуправляемым.

Ранее на федеральной трассе «Тюмень-Екатеринбург» произошел сильный пожар, в результате которого полностью сгорел пассажирский автобус. ЧП случилось утром 2 ноября на 314-м километре автомобильной дороги. В тушении пожара участвовали восемь сотрудников МЧС и областной противопожарной службы, задействовавших три единицы специальной техники.

До этого в Лужском районе Ленинградской области было возбуждено уголовное дело после гибели женщины и двух детей при пожаре в садоводческом товариществе «Строитель». По предварительной версии, причиной возгорания могла стать электропроводка с дефектами.

