«Она самая хлебная»: молодая невеста Лепса о планах на новогоднюю ночь Аврора Киба не планирует отмечать Новый год с Григорием Лепсом из-за его работы

Блогерша и молодая невеста артиста Григория Лепса Аврора Киба заявила, что не планирует отмечать Новый год вместе со своим избранником. Общаясь с журналистами на презентации нового сезона «Шортс шоу» Мариам Тилляевой, она объяснила, что у артиста много работы в новогоднюю ночь, передает корреспондент NEWS.ru.

Григорий [Лепс] работает, поэтому мы никогда не отмечаем Новый год вместе, так как у него очень много концертов в эту ночь, она самая хлебная для всех артистов нашей эстрады, — сказала она, смеясь.

Ранее стало известно, что Григорий Лепс отложил свадьбу с 19-летней возлюбленной Авророй Кибой из-за конфликта, возникшего после покупки дома для бывшей жены. Знакомая семьи рассказала, что у певца случился алкогольный срыв, из-за которого экс-супруга прилетела из Италии, чтобы помочь ему.

До этого молодая невеста народного артиста России объявила, что свадьбы в этом году не будет. По словам Авроры Кибы, они пока не определились с датой торжества. Однако сам певец говорил, что свадьба пройдет летом 2025 года.