Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 21:17

«Она самая хлебная»: молодая невеста Лепса о планах на новогоднюю ночь

Аврора Киба не планирует отмечать Новый год с Григорием Лепсом из-за его работы

Аврора Киба Аврора Киба Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Блогерша и молодая невеста артиста Григория Лепса Аврора Киба заявила, что не планирует отмечать Новый год вместе со своим избранником. Общаясь с журналистами на презентации нового сезона «Шортс шоу» Мариам Тилляевой, она объяснила, что у артиста много работы в новогоднюю ночь, передает корреспондент NEWS.ru.

Григорий [Лепс] работает, поэтому мы никогда не отмечаем Новый год вместе, так как у него очень много концертов в эту ночь, она самая хлебная для всех артистов нашей эстрады, — сказала она, смеясь.

Ранее стало известно, что Григорий Лепс отложил свадьбу с 19-летней возлюбленной Авророй Кибой из-за конфликта, возникшего после покупки дома для бывшей жены. Знакомая семьи рассказала, что у певца случился алкогольный срыв, из-за которого экс-супруга прилетела из Италии, чтобы помочь ему.

До этого молодая невеста народного артиста России объявила, что свадьбы в этом году не будет. По словам Авроры Кибы, они пока не определились с датой торжества. Однако сам певец говорил, что свадьба пройдет летом 2025 года.

Аврора Киба
Григорий Лепс
Новый год
концерты
знаменитости
Замира Евтых
З. Евтых
Сергей Петров
С. Петров
Екатерина Попова
Е. Попова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер охранявший Сталина, Рузвельта и Черчилля 102-летний ветеран ВОВ
Водителя с Украины обвинили в попытке поджога машин МО РФ
Инструктор по верховой езде подпала под статью за съемку одного завода
«Русский, чеченец, украинец — братья!» Участник СВО об «Ахмате» и нацистах
Песков оценил возможность публичного урегулирования конфликта на Украине
Рада создает рабочую группу для подготовки к выборам
«Мы не проигрываем»: Аврора Киба о суде с Боней
Дочь дипломата задержали по подозрению в убийстве матери и братьев
«Непременно»: Лепс заявил о планах пригласить на свадьбу Путина
«Джентльмен из России»: за что Кирилла Дмитриева так уважают на Западе
Песков ответил на заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
«Отношения продолжают развиваться»: Песков о сотрудничестве с Азербайджаном
Песков: Россия ценит результаты встречи Путина и Алиева в Душанбе
«Троих не родила»: невеста Лепса отказалась обсуждать бывшую супругу жениха
«Она самая хлебная»: молодая невеста Лепса о планах на новогоднюю ночь
У студента столичного вуза заподозрили туберкулез
Сотрудник ТЦК разбил стекло машины, пытаясь мобилизовать водителя
Путин запретил Пиотровскому делиться с американцами ацтекским золотом
Пентагон сообщил о ракетной активности Китая на границе
«План есть»: Зеленский заявил о подготовке документов по миру на Украине
Дальше
Самое популярное
Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза
Общество

Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.