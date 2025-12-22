Массовую гибель грачей в российском городе связали с Новым годом

В Краснодаре наблюдается массовая гибель грачей в городском парке, сообщил Telegram-канал «112». Местные жители связывают трагедию с новогодними гирляндами, которые, по их мнению, могут бить током. Официальные ведомства с такой версией не согласны и настаивают на результатах экспертизы, обнаружившей в организмах птиц следы яда.

Жительница города рассказала, что во время прогулки услышала характерный треск электричества и увидела тяжело дышащего грача, предположительно, пораженного током. После этого случая она стала замечать в парке все больше мертвых птиц. Активистка убеждена, что иллюминация установлена с нарушениями и представляет угрозу не только для пернатых, но и для людей.

Для установления точной причины гибели птиц был проведен ряд экспертиз. Лабораторный анализ, инициированный официальными ведомствами, показал наличие ядовитых веществ в биоматериале. Однако независимое исследование, проведенное активистами с привлечением ветеринара, выявило у погибших грачей только внутренние гематомы, не обнаружив следов отравления или токсинов. Расследование причин происшествия продолжается.

