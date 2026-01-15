Атака США на Венесуэлу
Одному жителю Карелии официально разрешили опаздывать в школу

Минобразования Карелии разрешило школьнику опаздывать из-за волков на дороге

Власти Карелии обеспечили безопасность школьника, который вынужден добираться до места учебы из отдаленной деревни Виданы. Ему разрешили приходить в школу ко второму или третьему уроку из-за опасной дороги, на которой отмечалось появление волков, сообщает «Фактор».

Информация стала известна благодаря местному депутату Эмилии Слабуновой. Она рассказала, что ребенок преодолевает пешком проблемный участок пути, чтобы попасть вовремя к школьному автобусу. Мальчик живет на удаленной улице, куда не может проехать транспорт из-за плохой дороги и отсутствия возможности развернуться.

Теперь ребенок может приходить в школу не с самого раннего утра, а чуть позже. В Министерстве образования региона пояснили, что это разрешение дает родителям возможность лично отвозить ребенка в школу в более безопасное время. В ведомстве также добавили, что специалисты уже приступили к приведению в порядок этого участка дороги.

Ранее сообщалось, что на Камчатке продолжают сохраняться суровые погодные условия. Для школьников и работников предприятий организован удаленный формат работы и обучения. С трудностями столкнулись также работники приютов — вольеры для животных оказались занесены снегом, ситуация решается, в том числе с помощью волонтеров.

