15 января 2026 в 04:20

Психиатр раскрыла, какие болезни можно спутать с депрессией

Психиатр Кунаковская: депрессию нередко путают с авитаминозом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Депрессию нередко путают с авитаминозом, тревожным или биполярным расстройством, заявила NEWS.ru врач-психиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Елена Кунаковская. По ее словам, под маской этого заболевания также могут скрываться эндокринные или неврологические проблемы. Она отметила, что для точной диагностики важна обязательная консультация у специалиста.

Депрессия — это целая группа расстройств с разными причинами и симптомами. То, что вы воспринимаете как это заболевание, может оказаться тревожным или биполярным расстройством. Прием антидепрессантов во втором случае без нормотимиков может спровоцировать маниакальную фазу и ухудшить течение болезни. Также депрессия может маскироваться под последствия неврологического заболевания, дефицита витаминов или эндокринные заболевания, например под проблемы с щитовидной железой. Только врач может поставить точный диагноз, от которого зависит выбор лечения, — пояснила Кунаковская.

Ранее бариатрический хирург Владимир Самойлов заявил, что ожирение и депрессия связаны в двустороннем порядке. По его словам, нарушение эмоционального состояния является одним из наиболее значимых последствий ожирения.

