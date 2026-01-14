Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 11:34

Врач раскрыл связь между депрессией и ожирением

Врач Самойлов: связь ожирения и депрессии носит двусторонний характер

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ожирение и депрессия связаны в двустороннем порядке, рассказал РИАМО доктор медицинских наук бариатрический хирург, президент Общества бариатрических хирургов (ОБХ) Владимир Самойлов. По его словам, нарушение эмоционального состояния является одним из наиболее значимых последствий ожирения.

Связь ожирения и депрессии носит двусторонний характер. Избыточная жировая ткань вырабатывает воспалительные вещества, которые воздействуют на мозг и могут вызывать ухудшение настроения, повышенную тревожность и эмоциональную нестабильность, — рассказал Самойлов.

Врач отметил, что во время развития депрессивных состояний человек теряет способность следить за питанием. Таким образом возникает порочный круг — эмоциональные нарушения приводят к набору веса и наоборот.

Ранее эндокринолог Мария Молоткова рассказала, что инъекции, предназначенные для снижения веса, помогают не во всех случаях. Популярность набирают препараты на основе гормонов инкретинов.

