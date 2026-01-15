Уехал из РФ, лишился карьеры и ест просрочку: как живет Дмитрий Шаракоис

Звезде сериала «Интерны» Дмитрию Шаракоису 15 января исполняется 40 лет. Что известно о его жизни, с какими трудностями он столкнулся после эмиграции?

Чем прославился Шаракоис

Дмитрий Шаракоис родился 15 января 1986 года в Москве. Он проходил обучение в Российской академии театрального искусства (РАТИ).

Популярность актеру принесла роль Бориса Левина в сериале «Интерны». Также он снимался в таких проектах, как «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Артистка», «Барвиха», «Немного не в себе», «Люблю и точка», «Территория», «Кавказская пленница!» и «Отражение радуги».

Всего Дмитрий Шаракоис сыграл более 30 ролей в кино.

Когда Шаракоис уехал из России, чем занимался после эмиграции

Дмитрий уже семь лет живет в Великобритании и практически не участвует в новых проектах.

«До переезда я в Англии был восемь раз. В основном ездил на футбол — я болею за „Челси“. Параллельно присматривался к стране — я люблю английский спорт, мне нравятся местная архитектура и люди. О переезде я думал давно, еще с 2002 года. У меня второе гражданство — литовское, и все мои родственники уже давно были в Англии. Мне тоже хотелось», — признавался артист.

В Лондоне актер столкнулся с рядом проблем. Из-за отмены съемок и нехватки денег ему пришлось искать другие способы заработка. Он подрабатывал официантом, водителем такси и даже трудился на стройке. Во время работы по шлифовке стен он получил тяжелую травму от удара током.

Чтобы сэкономить, актер покупал продукты с истекшим сроком годности, так как на них действовали большие скидки. Нередко ему приходится обращаться в фудбанк, для того чтобы получить бесплатную продуктовую корзину, пишет aif.ru.

«Зарплата со съемок еще не пришла, а кушать хочется. Вынужден был обратиться. Хочу честно признаться, что такие ситуации у меня уже были. Надеюсь, что на этой неделе я обращусь в фудбанк только один раз», — приводит издание слова артиста.

Что известно о личной жизни Шаракоиса

СМИ писали, что, судя по публикациям Шаракоиса в социальных сетях, квартира у него скромная — обычная однокомнатная. На плите стоит железный чайник с цветочным узором, а в холодильнике лежит бекон от известной российской компании.

По информации на январь 2026 года, актер все еще не женат, и в поисках своей любви он активно использует различные сайты знакомств. Одна из пользовательниц приложения заметила анкету и решила написать ему. В ответ Шаракоис, не дожидаясь приветствия, сразу предложил встретиться, так как у него через час заканчивается спектакль. Получив отказ, актер спокойно сказал: «Ну ладно, я завтра улетаю, я здесь не живу».

«Подписчики Шаракоиса постоянно говорят о его странном поведении. Актер часто перескакивает с темы на тему: то он занимается антиквариатом, то снимается в кино. Неизменной остается фраза под каждым видео — „ищу девчонку“. О любовных поисках Дмитрий говорит почти в каждом видео и прямом эфире, иногда называет себя „альфа-сигмой“. Это пугает многих девушек. Его поведение действительно вызывает неприятные ощущения», — пишут журналисты aif.ru.

