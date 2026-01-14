Загадочная смерть футболиста ЦСКА Адамса: причины, версии, что известно

В среду, 14 января, стало известно о смерти футболиста воспитанника ЦСКА Лайонела Адамса. Что об этом известно, как умер спортсмен, был ли он убит?

Что известно о смерти Лайонела Адамса

Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что 31-летнего воспитанника ПФК ЦСКА Лайонела Адамса нашли мертвым в Подмосковье.

«По нашей информации, спортсмен был в гостях у Тимура Магомедова, бывшего футболиста ялтинского „Рубина“. С ним его избили и расстреляли в декабре в подмосковном Звенигороде. Тогда они сначала выпили дома, после чего вышли на улицу, где поскандалили и подрались с неизвестными», — говорится в посте.

По данным канала, тогда их драку попытался разнять проезжавший мимо водитель, но тоже был избит. Отмечается, что мужчина вытащил из кобуры травмат и начал отстреливаться, чтобы уехать.

«Далее спортсмены зашли в бар, где случилась новая драка. По нашей информации, Адамс отказался писать заявление в полицию и снимать побои, несмотря на ранения», — отметил Mash.

Как мог погибнуть Лайонел Адамс

Мать футболиста в разговоре с Mash выразила уверенность, что ее сына убили. При этом друзья погибшего настаивают, что спортсмен совершил самоубийство из-за неразделенной любви.

Мария Викторовна рассказала Mash, что у Лайонела не было девушки — последний раз они общались до Нового года. Накануне Адамс пытался дозвониться матери — она не ответила. Когда освободилась, было поздно — на ее звонок сын не поднял трубку.

Сообщается, что в декабре женщина пыталась навестить футболиста, когда он наблюдался в больнице с огнестрельными ранениями.

«Однако врачи разводили руками, мол, Лайонел уехал из больницы без предупреждения», — пишет Mash.

При этом Telegram-канал SHOT также пишет, что футболист совершил самоубийство. По данным источника канала, Адамс умер до приезда скорой помощи.

Что о смерти Адамса рассказали в ЦСКА

Пресс-служба московского ЦСКА в своем Telegram-канале отреагировала на смерть воспитанника клуба.

В клубе выразили соболезнования близким погибшего.

«Покойся с миром, Лайонел!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-синих.

В ЦСКА подчеркнули, что Адамс, который играл на позиции центрального защитника, начинал свой путь в академии и молодежной команде клуба. Он покинул армейцев в 2014 году.

