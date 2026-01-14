Лишение почетного звания, иноагентство, мнение об СВО: где сейчас Лагутенко

Илья Лагутенко прославился как основатель и лидер рок-группы «Мумий Тролль». Что известно о жизни музыканта сейчас, говорил ли он об СВО?

За что Лагутенко предлагали лишить почетного звания

Накануне в пресс-службе городской думы Владивостока заявили, что вопрос о лишении музыканта Ильи Лагутенко звания почетного гражданина не был рассмотрен законодательным органом, поскольку соответствующих официальных обращений за год так и не поступило.

В январе 2025 года общественность выступила с предложением лишить певца звания, обосновывая это его редким пребыванием в России. Тем не менее в думе подчеркнули, что подобная процедура может быть запущена исключительно при наличии официальных заявлений или вступившего в силу обвинительного приговора суда.

«Ничего не поступало», — сказал представитель гордумы в ответ на соответствующий вопрос.

Илья Лагутенко — известный российский музыкант и лидер группы «Мумий Тролль», родился во Владивостоке. В 2016 году его наградили званием «Почетный гражданин Владивостока». Награда была вручена за вклад в культурное развитие города и создание международного музыкального фестиваля V-ROX.

Говорил ли Лагутенко об СВО

Артисты из группы «Мумий Тролль» в первые дни после начала СВО сделали публикацию с антивоенным хештегом и уехали за рубеж. Также Лагутенко видели и в компании иноагентов. Он фотографировался с солистом группы Little Big Ильей Прусикиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), также рокер сделал совместный снимок с музыкантами, призывающими на своих концертах к прекращению боевых действий на Украине.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин считает, что Лагутенко нужно признать иностранным агентом.

«Давайте проверим [Лагутенко]. Я считаю, это будет правильно. Он катается по странам НАТО, это давно всем известно, что он проводит там концерты. Это и есть прямое финансирование от стран НАТО, уже можно спокойно признавать его иноагентом. Мы за ним давно наблюдаем, смотрим, где он катается, где он дает концерты», — сказал Бородин NEWS.ru.

Он добавлял, что направит обращение в Генпрокуратуру. По мнению руководителя ФПБК, проверка Росфинмониторинга определит источники финансирования и обоснованность присвоения музыканту статуса иноагента.

Что известно об отказе «Мумий Тролля» выступать в России

В марте прошлого года NEWS.ru писал, что представители коллектива отвечают категоричным отказом на все предложения о частных шоу. При этом группа активно соглашалась на сотрудничество после того, как у Лагутенко сгорел дом в Лос-Анджелесе стоимостью $2,8 млн (около 300 млн рублей), взятый в ипотеку. В тот момент артист запросил гонорар в размере 8,5 млн рублей. Помимо этого, заказчик должен был возместить затраты на оформление виз, трансфер и суточные — по 100 евро (10,5 тыс. рублей) на каждого из участников. Как сообщили журналисты, Лагутенко предпочитает путешествовать бизнес-классом, в то время как его команда выбирает экономкласс.

Несмотря на то что Лагутенко отказался от концертов в России, он продолжает зарабатывать на своей творческой деятельности. На действующее ИП артиста зарегистрировано пять товарных знаков. Также рокер числится учредителем ООО «Лагуна», которое занимается релизами группы «Мумий Тролль». Вместе с ним в списке основателей компании значатся мать и отчим. Чистая прибыль организации за 2023 год составила 7,8 млн рублей.

Читайте также:

Новый возлюбленный, «Холоп-3», скандалы: куда пропала Кристина Асмус

Брак и развод с Ходченковой, Голливуд: где сейчас актер Владимир Яглыч

Личная жизнь, конфликты с близкими, новые роли: где сейчас Любовь Толкалина