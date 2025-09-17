Осудившую СВО группу «Мумий Тролль» уличили в заработках в России Группа «Мумий Тролль» продолжает зарабатывать в России без Лагутенко

Музыканты рок-группы «Мумий Тролль» нашли способ подрабатывать в России, сообщает Telegram-канал SHOT. Сам лидер коллектива Илья Лагутенко отказывается от концертов на родине и ищет корпоративные заказы в США.

Барабанщик Олег Пунгин вместе с бывшими участниками организовал кавер-группу «МТ Б/У», исполняющую хиты «Мумий Тролля». При этом нынешний бас-гитарист Павел Вовк выступает также в составе группы «Моя Мишель».

Полным составом вместе с Лагутенко «Мумий Тролль» даст лишь три концерта до конца года — в Цюрихе, Дубае и Ташкенте. Стоимость корпоративного выступления остается на уровне прошлого года и составляет $80 тысяч.

У самого Лагутенко продолжает работать бизнес в России. Принадлежащее ему ООО «Лагуна», занимающееся продажей музыкальных записей, в 2024 году получило 15 млн рублей чистой прибыли.

Ранее певица Лайма Вайкуле заявила, что Америка спасла ей жизнь. Артистка также отметила, что страх перед советскими властями долгие годы мешал ей принимать важные решения. Звезда после начала СВО осудила россиян, назвав противными рабами.