Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 10:07

Осудившую СВО группу «Мумий Тролль» уличили в заработках в России

Группа «Мумий Тролль» продолжает зарабатывать в России без Лагутенко

Выступление группы «Мумий Тролль» Выступление группы «Мумий Тролль» Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Музыканты рок-группы «Мумий Тролль» нашли способ подрабатывать в России, сообщает Telegram-канал SHOT. Сам лидер коллектива Илья Лагутенко отказывается от концертов на родине и ищет корпоративные заказы в США.

Барабанщик Олег Пунгин вместе с бывшими участниками организовал кавер-группу «МТ Б/У», исполняющую хиты «Мумий Тролля». При этом нынешний бас-гитарист Павел Вовк выступает также в составе группы «Моя Мишель».

Полным составом вместе с Лагутенко «Мумий Тролль» даст лишь три концерта до конца года — в Цюрихе, Дубае и Ташкенте. Стоимость корпоративного выступления остается на уровне прошлого года и составляет $80 тысяч.

У самого Лагутенко продолжает работать бизнес в России. Принадлежащее ему ООО «Лагуна», занимающееся продажей музыкальных записей, в 2024 году получило 15 млн рублей чистой прибыли.

Ранее певица Лайма Вайкуле заявила, что Америка спасла ей жизнь. Артистка также отметила, что страх перед советскими властями долгие годы мешал ей принимать важные решения. Звезда после начала СВО осудила россиян, назвав противными рабами.

Илья Лагутенко
Мумий Тролль
шоу-бизнес
заработки
Россия
музыканты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.