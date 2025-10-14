Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 08:43

Лагутенко сохранил товарный знак «Мумий Тролль» в России

Илья Лагутенко Илья Лагутенко Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Музыкант Илья Лагутенко продлил право на товарный знак «Мумий Тролль» в России до 2035 года, пишет РИА Новости. В материале уточняется, что такие данные указаны в электронной базе Роспатента.

Согласно документам, дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак группы изначально была 11 ноября 2025 года. Однако Лагутенко подал в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения товарным знаком, по этому запросу было принято положительное решение.

Ранее стало известно, что музыканты рок-группы «Мумий Тролль» нашли способ подрабатывать в России. Лидер коллектива Илья Лагутенко отказывается от концертов на родине и ищет корпоративные заказы в США. Однако барабанщик Олег Пунгин вместе с бывшими участниками организовал кавер-группу «МТ Б/У», исполняющую хиты «Мумий Тролля». При этом нынешний бас-гитарист Павел Вовк выступает также в составе группы «Моя Мишель».

Полным составом вместе с Лагутенко «Мумий Тролль» даст лишь три концерта до конца года — в Цюрихе, Дубае и Ташкенте. Стоимость корпоративного выступления остается на уровне прошлого года и составляет $80 тысяч.

