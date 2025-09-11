Празднование Дня города в Москве
Назвавшая россиян рабами Лайма Вайкуле заявила, что Америка спасла ей жизнь

Осудившая СВО Лайма Вайкуле заявила, что спасла себе жизнь переездом в США

Лайма Вайкуле Лайма Вайкуле Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Певица Лайма Вайкуле заявила, что Америка спасла ей жизнь. Артистка в интервью каналу Retro FM Latvija на YouTube также отметила, что страх перед советскими властями долгие годы мешал ей принимать важные решения. Звезда после начала СВО осудила россиян, назвав противными рабами.

Я выглядела такой: «Ух». Но на самом деле испытывала стресс. После совка (СССР. — NEWS.ru) приехать в Америку… Но мы обожали Америку. Я уже не говорю о том, что она спасла мне жизнь. Я очень ей благодарна и очень ее люблю, — подчеркнула она.

У Вайкуле в начале 1990-х годов диагностировали онкологическое заболевание. Артистка проходила лечение в одной из клиник США. Позже Вайкуле не раз подчеркивала, что благодарна американской медицине за возможность продолжать карьеру и жить полной жизнью.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что высказывающаяся против России Вайкуле должна быть признана иноагентом. По его словам, у певицы все еще имеются в Москве активы, которыми она владеет через латвийское юрлицо.

