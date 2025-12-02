День матери
02 декабря 2025 в 08:05

Депутат предложил запретить любую деятельность Вайкуле в России

Депутат Иванов: творчество Вайкуле должно быть запрещено на территории России

Лайма Вайкуле Лайма Вайкуле Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Любая творческая деятельность певицы Лаймы Вайкуле должна быть запрещена в РФ, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, исполнительница проявила кощунство, выпустив песню на украинском языке.

Поступок Вайкуле является откровенным и циничным жестом в сторону тех, кто развязал войну против русской культуры и всего русского мира. Под видом творческого жеста мы наблюдаем откровенное политическое высказывание, направленное на подрыв наших духовных скреп и традиционных ценностей. Нельзя позволять человеку, который публично предал свою аудиторию и встал на сторону недружественных сил, продолжать кормиться с русского поля. Продажа записей и любое использование ее творчества на территории России должны быть немедленно прекращены, — высказался Иванов.

Он добавил, что все средства, заработанные Вайкуле в России и которые остаются на ее счетах, должны быть заморожены и использованы на благое дело. По его мнению, в первую очередь эти деньги следует направить на поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Подобные действия — это не искусство, а идеологическая диверсия, прикрытая творчеством. Когда артист, долгие годы пользовавшийся любовью в России, использует свой талант для подобных «подмахиваний», это является прямым оскорблением чувств миллионов наших граждан, для которых память, история и верность Отечеству являются священными. Мы не можем оставаться безучастными, наблюдая, как нас пытаются растлить и разобщить, — заключил Иванов.

Ранее сообщалось, что Вайкуле столкнулась с критикой после исполнения народной песни «Щедрик». Особое возмущение у публики вызвала новогодняя реклама украинской сети супермаркетов АТБ.

