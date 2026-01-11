Российский хоккеист и его одноклубники признаны первыми звездами дня в НХЛ

Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов с двумя одноклубниками, а также форвард «Тампы» Никита Кучеров и голкипер «Чикаго» Дрю Коммессо признаны звездами прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге, передает пресс-служба НХЛ. Хуснутдинов забросил четыре шайбы и отдал одну передачу в противостоянии с «Нью-Йорк Рейнджерс» (10:2).

Дрю Коммессо (36 сейвов, первая победа в НХЛ), Никита Кучеров (два гола) и трио в составе Дэвида Пастрняка, Павла Захи и Марата Хуснутдинова (7 голов) были удостоены звания «Три звезды» в субботу, — сказано в сообщении.

Кучеров забросил две шайбы и отдал две передачи в игре против «Филадельфии» (7:2). Он продлил результативную серию до девяти матчей, на его счету теперь 65 очков. Спортсмен находится на четвертом месте в перечне лучших бомбардиров сезона.

Ранее сообщалось, что гол капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина помог команде обыграть «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в ночь на 10 января. Противостояние прошло на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилось со счетом 5:1 в пользу гостей.