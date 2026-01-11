Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 14:12

Российский хоккеист и его одноклубники признаны первыми звездами дня в НХЛ

Хуснутдинова и двух его одноклубников признали первыми звездами дня в НХЛ

Марат Хуснутдинов Марат Хуснутдинов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов с двумя одноклубниками, а также форвард «Тампы» Никита Кучеров и голкипер «Чикаго» Дрю Коммессо признаны звездами прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге, передает пресс-служба НХЛ. Хуснутдинов забросил четыре шайбы и отдал одну передачу в противостоянии с «Нью-Йорк Рейнджерс» (10:2).

Дрю Коммессо (36 сейвов, первая победа в НХЛ), Никита Кучеров (два гола) и трио в составе Дэвида Пастрняка, Павла Захи и Марата Хуснутдинова (7 голов) были удостоены звания «Три звезды» в субботу, — сказано в сообщении.

Кучеров забросил две шайбы и отдал две передачи в игре против «Филадельфии» (7:2). Он продлил результативную серию до девяти матчей, на его счету теперь 65 очков. Спортсмен находится на четвертом месте в перечне лучших бомбардиров сезона.

Ранее сообщалось, что гол капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина помог команде обыграть «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в ночь на 10 января. Противостояние прошло на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилось со счетом 5:1 в пользу гостей.

НХЛ
хоккей
звезды
нападающие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Все наемники сбежали на Запад? Что случилось с иностранным легионом Украины
Экспортный танк Т-90С с французским тепловизором заметили в зоне СВО
Бастрыкин взял под личный контроль дело о нападающих на краснодарцев детей
В Китае ответили, заботит ли Трампа глобальная архитектура безопасности
«Циничное нападение»: зампред ВРНС об атаке ВСУ на православную гимназию
«Газпром» установил новый рекорд по поставкам газа в Китай
«Король дороги» на Mercedes заблокировал скорую с ребенком
Небольшой долг может дорого обойтись россиянам: как не лишиться имущества?
Настя Каменских угодила в больницу после голодовки
«Отправлять на убой»: Мирошник о закручивании гаек на Украине
Появились новые детали разговора Путина с участником акции «Елка желаний»
ВСУ ошибочно приняли своих солдат за российских и уничтожили их
ВСУ ударили по России семью беспилотниками
Украина запретила показ одного фильма из-за российского актера
На Украине задумались об отмене отсрочки от мобилизации
Российский хоккеист и его одноклубники признаны первыми звездами дня в НХЛ
Российский теннисист завоевал 22-й титул в карьере
Надвигаются крещенские морозы до минус 25 градусов: прогноз погоды в Москве
Подростки напали на мужчину и выставили полуголым на улицу
Мэр Киева оценил масштаб коммунальной катастрофы в городе
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.