День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 14:43

Вайкуле запела на украинском и открыла «портал в ад»

Вайкуле стала объектом травли после исполнения песни «Щедрик»

Лайма Вайкуле Лайма Вайкуле Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Певица Лайма Вайкуле столкнулась с волной критики после того, как исполнила народную песню «Щедрик», пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, бурное недовольство вызвала новогодняя реклама украинской сети супермаркетов АТБ.

Пользователи из Украины остались недовольны рекламным роликом с участием Вайкуле. Причиной стала биография певицы: ей припомнили и работу в России, и пик карьеры, пришедшийся на советские годы.

Почему вы привлекли совковую звезду 80-х для исполнения «Щедрика»? В той же Латвии нет других нормальных певцов для этого? — возмутились комментаторы.

Композиция получила всемирную популярность в музыкальной обработке Николая Леонтовича. На английском языке «Щедрик» стал известен под названием Carol of the Bells. Мелодия часто появляется в различных фильмах. Ее активно используют в рекламных роликах, а юмористические интерпретации звучали в американских сериалах.

Ранее актер Станислав Садальский заявил, что Вайкуле нельзя назвать беглой, потому что она всегда жила в Латвии. Он заявил, что если певица надумает приехать в Москву, то без труда соберет залы.

Украина
песни
Лайма Вайкуле
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Умирать за клоуна»: в США обратились к украинцам после отставки Ермака
Зеленский дал тайные указания делегации Украины на переговорах с США
Аэропорт в Вильнюсе закрыли на восемь часов из-за белорусских зондов
В МИД РФ уточнили, почему позиция Европы по Украине отошла на второй план
Рябков объяснил, в чем проявляется безнадежность европейцев
В США назвали Ермака «продюсером» Зеленского
В Раде раскрыли, что провернул Ермак перед обысками в его квартире
Раскрыты истинные причины атаки ВСУ на Таганрог
В Раде пообещали очистить власть от Ермака и «40 разбойников»
Во Франции обрушились с критикой на секретный план ФРГ по войне с Россией
Вайкуле запела на украинском и открыла «портал в ад»
В России продлили запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
Рябков раскрыл, оставил ли ЕС злонамеренные происки в переговорах с Россией
Собака устроила взрыв в квартире
Отказ от России, ненависть украинцев, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле
Стала известна причина госпитализации митрополита УПЦ Феодосия
Россиянин пытался защитить женщин и получил девять лет колонии
Зеленский начал торопить ЕС с решением по замороженным активам России
«Сакральная жертва»: раскрыты два сценария будущего Ермака
Рогов объяснил, почему на самом деле Зеленский принял отставку Ермака
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.