Вайкуле запела на украинском и открыла «портал в ад» Вайкуле стала объектом травли после исполнения песни «Щедрик»

Певица Лайма Вайкуле столкнулась с волной критики после того, как исполнила народную песню «Щедрик», пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, бурное недовольство вызвала новогодняя реклама украинской сети супермаркетов АТБ.

Пользователи из Украины остались недовольны рекламным роликом с участием Вайкуле. Причиной стала биография певицы: ей припомнили и работу в России, и пик карьеры, пришедшийся на советские годы.

Почему вы привлекли совковую звезду 80-х для исполнения «Щедрика»? В той же Латвии нет других нормальных певцов для этого? — возмутились комментаторы.

Композиция получила всемирную популярность в музыкальной обработке Николая Леонтовича. На английском языке «Щедрик» стал известен под названием Carol of the Bells. Мелодия часто появляется в различных фильмах. Ее активно используют в рекламных роликах, а юмористические интерпретации звучали в американских сериалах.

Ранее актер Станислав Садальский заявил, что Вайкуле нельзя назвать беглой, потому что она всегда жила в Латвии. Он заявил, что если певица надумает приехать в Москву, то без труда соберет залы.