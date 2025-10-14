Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 16:34

Садальский заступился за Лайму Вайкуле

Актер Садальский заявил, что Лайму Вайкуле нельзя назвать беглой артисткой

Лайма Вайкуле Лайма Вайкуле Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певицу Лайму Вайкуле нельзя назвать беглой певицей, потому что она всегда жила в Латвии, заявил актер Станислав Садальский на своей странице в LiveJournal. Он отметил, что она может собрать зал в Москве, если решит дать концерт в России.

А откуда она-то «беглая»? Она как жила в Латвии, так и живет. <...> Лайма выступит в роскошном Шератон Гранд Метехи Палас. И все билеты раскупят — уже ползала продано. И у нас в Москве будет то же самое, если надумает приехать, — прокомментировал Садальский.

Ранее Вайкуле призналась, что Америка спасла ей жизнь. Она отметила, что долгие годы боялась советских властей, что мешало ей принимать важные решения. После начала СВО Вайкуле осудила россиян, назвав их рабами.

До этого дочь певца Олега Лундстрема Валерия Ободзинская рассказала, что в 1960-е годы Алла Пугачева была уволена из ансамбля ее отца из-за профессиональной непригодности. По ее словам, причиной стало не только недостаточное исполнительское мастерство, но и скандальный характер певицы. В итоге Пугачева устроилась в группу «Веселые ребята» к Павлу Слободкину.

Лайма Вайкуле
Станислав Садальский
певцы
актеры
