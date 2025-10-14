Певицу Лайму Вайкуле нельзя назвать беглой певицей, потому что она всегда жила в Латвии, заявил актер Станислав Садальский на своей странице в LiveJournal. Он отметил, что она может собрать зал в Москве, если решит дать концерт в России.

А откуда она-то «беглая»? Она как жила в Латвии, так и живет. <...> Лайма выступит в роскошном Шератон Гранд Метехи Палас. И все билеты раскупят — уже ползала продано. И у нас в Москве будет то же самое, если надумает приехать, — прокомментировал Садальский.

Ранее Вайкуле призналась, что Америка спасла ей жизнь. Она отметила, что долгие годы боялась советских властей, что мешало ей принимать важные решения. После начала СВО Вайкуле осудила россиян, назвав их рабами.

