26 ноября 2025 в 11:36

Садальский в пух и прах разнес шоу Малахова к 100-летию Мордюковой

Станислав Садальский Станислав Садальский Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Актер Станислав Садальский раскритиковал шоу Андрея Малахова к 100-летию со дня рождения артистки Нонны Мордюковой. В Telegram-канале он назвал эфир программы заупокойной службой и признался, что не жалеет о своем отсутствии на съемках.

Хорошо, что не пошел к Малахову на передачу, посвященную юбилею Мордюковой, как чувствовал. Не эфир, а заупокойная служба. 100 лет великой актрисе, и о чем мы слушаем? поинтересовался Садальский.

Актер задался вопросом, почему не было сказано ни слова о ролях актрисы, работе над ними, характере и детстве, друзьях и любви. Садальский отметил, что не прозвучали песни, которые любила Мордюкова. Актер также упрекнул Малахова в том, что в передаче не показали ныне живущих коллег артистки, которые с ней работали.

Хорошо, хоть Лариса Лужина и Наташа Гвоздикова вспомнили смешное, разрядили обстановку. И то, наверное, половину повырезали, оставили только надгробные рыдания, — подчеркнул Садальский.

Ранее артист заявил, что Лайму Вайкуле нельзя назвать беглой певицей, поскольку она всегда жила в Латвии. Садальский отметил, что она может собрать зал в Москве, если решит выступить в России.

