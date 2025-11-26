Садальский в пух и прах разнес шоу Малахова к 100-летию Мордюковой Садальский раскритиковал Малахова за программу к 100-летию Мордюковой

Актер Станислав Садальский раскритиковал шоу Андрея Малахова к 100-летию со дня рождения артистки Нонны Мордюковой. В Telegram-канале он назвал эфир программы заупокойной службой и признался, что не жалеет о своем отсутствии на съемках.

Хорошо, что не пошел к Малахову на передачу, посвященную юбилею Мордюковой, как чувствовал. Не эфир, а заупокойная служба. 100 лет великой актрисе, и о чем мы слушаем? — поинтересовался Садальский.

Актер задался вопросом, почему не было сказано ни слова о ролях актрисы, работе над ними, характере и детстве, друзьях и любви. Садальский отметил, что не прозвучали песни, которые любила Мордюкова. Актер также упрекнул Малахова в том, что в передаче не показали ныне живущих коллег артистки, которые с ней работали.

Хорошо, хоть Лариса Лужина и Наташа Гвоздикова вспомнили смешное, разрядили обстановку. И то, наверное, половину повырезали, оставили только надгробные рыдания, — подчеркнул Садальский.

