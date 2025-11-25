100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой: как жила и умерла актриса

25 ноября отмечается 100 лет со дня рождения народной артистки СССР Нонны Мордюковой. Что известно о биографии и личной жизни актрисы, как прошли ее последние годы?

Детство, юность и начало карьеры Мордюковой

Ноябрина Викторовна Мордюкова появилась на свет 25 ноября 1925 года в Константиновке. Она была старшей дочерью военного и председателя колхоза, воспитывалась в многодетной семье, где было еще пять детей. Ее детство прошло в Краснодарском крае, где девочка с ранних лет познала ценность труда, помогая по хозяйству и заботясь о младших братьях и сестрах.

После просмотра фильма «Богдан Хмельницкий» девушка решила стать актрисой и написала письмо Николаю Мордвинову, спросив, как поступить в ВГИК, чтобы стать талантливой, как Любовь Орлова. Ответ пришел в июне 1941 года: Мордвинов рекомендовал окончить школу и приехать в Москву.

Начало войны стало для семьи тяжелым испытанием: отец вернулся с инвалидностью, семья скрывалась на хуторе, а после освобождения территории родители развелись, а мать с детьми переехали в Ейск.

В 1945 году Нонна, которой тогда было 19 лет, в отсутствие матери собрала чемодан, взяла шестнадцать рублей и, подкрасив губы типографской краской, отправилась в Москву на товарном поезде. На экзаменах во ВГИК она показала импровизированные сценки из кубанской жизни, что вызвало смех у комиссии. Мордюкова получила отличную оценку и зачисление.

В 1948 году Нонна Мордюкова сыграла Ульяну Громову в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия». Съемки в Краснодоне принесли ей Сталинскую премию в 1949 году в 23 года, но после успеха последовала пауза из-за закрепившегося типажа, который ограничивал ее роли.

Была и еще одна причина. Герасимов был очарован молодой актрисой и решил сделать ей предложение, обещая матери, что из дочери получится вторая Любовь Орлова. Но мать была непреклонна: если у дочери есть талант, она сможет добиться успеха и без брака. После отказа режиссер решил отомстить: когда он работал над «Тихим Доном», он не предложил Мордюковой роль Аксиньи, о которой она так мечтала.

Лучшие роли Мордюковой

В 1955 году актриса сыграла роль Стеши Ряшкиной в фильме «Чужая родня», которая определила ее амплуа: она стала воплощением простой, но сильной женщины с непростой судьбой.

В 1964 году она исполнила роль купчихи в «Женитьбе Бальзаминова» и Доню Трубникову в «Председателе». В следующем, 1967 году, актриса получила главную роль в фильме «Комиссар», однако показ картины был запрещен до 1987 года из-за идеологических соображений.

В 1968 году актриса исполнила роль управдома Варвары Плющ в фильме «Бриллиантовая рука». Ее фразы, такие как «Наши люди в булочную на такси не ездят!», стали крылатыми. В своем образе она воплотила черты бывшей соседки по коммунальной квартире.

В 1975 году появилась в «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука. На роль согласилась не сразу — уговорил Шукшин. Актриса вспоминала: четыре раза работала с ним, но в последнем фильме произошло чудо — играли так слаженно, что не заметили. Шукшин скончался до окончания съемок. В 1972 и 1974 годах признана лучшей актрисой года по опросу журнала «Советский экран».

Личная жизнь и трагедия сына

В 1947 году Нонна Мордюкова связала свою жизнь с актером Вячеславом Тихоновым, с которым они вместе осваивали актерское мастерство и участвовали в съемках фильма «Молодая гвардия». Спустя три года, в 1950-м, у них появился сын Владимир.

«Как будто с разных планет существа на одной жилплощади оказались. Когда шли в гости, Тихонов всегда говорил: „Нонна, я тебя умоляю, не пой частушки“. Я давно поняла, что он — такой весь тихий и весь из себя правильный — мне, активной, трагически не нужен. Но уже появился на свет ребенок», — говорила Мордюкова.

Их семейная жизнь длилась 16 лет. В 1963 году Мордюкова расторгла брак с Вячеславом Тихоновым.

Вторым официальным мужем актрисы стал Владимир Сошальский. Однако этот брак продлился всего около года.

Сын известной актрисы Владимир Тихонов окончил Щукинское училище и сыграл около 20 ролей в кино. В 1971 году он снялся вместе с матерью в фильме «Русское поле». В том же году он женился на актрисе Наталье Варлей, а через год у них родился сын Василий. Второй женой Владимира стала Наталия Егорова, и в этом браке у них появился второй сын, которого назвали в честь его отца. В 1990 году в возрасте 40 лет Владимир Тихонов скончался от сердечной недостаточности. Среди причин его болезни называли пристрастие к наркотикам и алкоголю.

Последние годы и смерть

Актриса последние годы жила с сестрой Натальей Катаевой в подаренной Черномырдиным квартире в Крылатском. У нее был диабет, и она несколько раз попадала в больницу. Смерть единственного сына сломала актрису. Она так и не смогла оправиться от этого удара до конца своих дней. После похорон Мордюкова все реже стала появляться на экранах.

В 2004 году Нонна Мордюкова пережила инфаркт. В 2007 году ее госпитализировали с подозрением на инсульт. В 2008 году актрису дважды помещали в больницу: в марте и июле.

Народная артистка СССР Мордюкова ушла из жизни 6 июля 2008 года на 83-м году жизни. Похороны прошли на Кунцевском кладбище в Москве. Согласно завещанию, актрису похоронили рядом с ее единственным сыном.

Читайте также:

Розыск, мошенничество, «войны» со звездами: где сейчас Андрей Разин

Бывший муж Началовой болен. Что говорят близкие Алдонина, с кем его дети

«Пусть и дальше живут там»: Рой о Пугачевой, Хазанове, Макаревиче и СВО