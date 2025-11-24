Бывший муж Началовой болен. Что говорят близкие Алдонина, с кем его дети

У бывшего мужа певицы Юлии Началовой, футболиста Евгения Алдонина, выявили тяжелое заболевание. По данным СМИ, у него рак желудка, ему требуется длительное и дорогостоящее лечение. Российская премьер-лига объявила сбор средств для оказания помощи бывшему игроку ЦСКА и экс-капитану сборной России. В каком сейчас состоянии Евгений Алдонин, что будет с его дочерью Верой от Началовой и правда ли, что кто-то проклял их семью, — в материале NEWS.ru.

Чем известен футболист Алдонин

Алдонин родился 22 января 1980 года в крымском городе Алупке. Его мама заведовала магазином. Отец Евгения был судовым механиком, в 2005 году он погиб в автокатастрофе. Алдонин занимался футболом в местной ДЮСШ. В 16 лет скауты волгоградского «Ротора» разглядели талант юного игрока. Алдонин переехал в местный интернат. В 1997 году он дебютировал за «Ротор-2», с 2000-го выступал за основной состав волгоградской команды. В 2004 году Алдонин стал футболистом ЦСКА. Полузащитник выступал за армейцев до 2013-го. За восемь сезонов в ЦСКА он провел 315 матчей и забил 13 голов. Алдонин — победитель Кубка УЕФА-2005, двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка страны. С 2013 по 2014 год Евгений играл за нижегородскую «Волгу». В 2018-м Алдонин завершил карьеру. Его последним клубом был красногорский «Зоркий». За сборную России Алдонин провел 29 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Какое заболевание выявили у Алдонина

22 ноября на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ) появилась новость, что у Алдонина выявили тяжелое заболевание. По информации СМИ, врачи диагностировали у футболиста рак желудка. Источник издания отметил, что Евгению уже сделали операцию в Германии. По данным Telegram-каналов Алдонин проходил курс лечения в немецких медицинских учреждениях: бывший футболист неоднократно обращался к зарубежным специалистам, но достичь результата якобы не удалось. По информации СМИ, Алдонин сохранял информацию о проблемах со здоровьем в строгой конфиденциальности, не распространяясь о своем состоянии. РПЛ и ЦСКА начали сбор средств в помощь футболисту. «Иногда в жизни происходят события, которые требуют полного единства и взаимовыручки — вне зависимости от клубных пристрастий. Сейчас наша помощь очень нужна Евгению. У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения — уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь», — говорится в заявлении РПЛ. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб поддержит своего бывшего игрока. «Конечно, мы не останемся в стороне. Были давно в курсе ситуации. Здоровья Жене. Наша задача — сделать все, чтобы он победил болезнь», — заявил Бабаев.

Болезнь и смерть Юлии Началовой

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года, певице было всего 38 лет. Смерть Юлии была вызвана стечением ряда обстоятельств и ее хроническими заболеваниями. У артистки были и другие проблемы со здоровьем. В начале нулевых она страдала от анорексии. Позже, уже после рождения дочери, она пережила неудачную маммопластику. Во время операции в ее организм попала инфекция. А сепсис (заражение крови), в свою очередь, привел к проблемам с почками.

Юлия Началова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Многие источники писали, что артистка якобы страдала от аутоиммунного заболевания — красной волчанки, но подтверждения этому нет. В 2019 году лечащий врач, а позже и отец певицы опровергли эти доводы.

Среди официальных диагнозов, ставших причиной смерти Юлии Началовой, назвали подагру и сахарный диабет второго типа. По ее собственному признанию, она долгое время игнорировала боли и не обращалась к врачам. Из-за этого заболевания обострились, Началовой даже пришлось носить перчатки, чтобы скрыть тофусы — характерные узелки, возникающие при подагре.

Незадолго до смерти Юлия, которая, несмотря на свои заболевания, не отказывалась от неудобных туфлей на высоких каблуках и хотела выглядеть на сцене идеально, повредила палец, но не обработала ранку должным образом. 8 марта 2019 года певицу госпитализировали с некрозом тканей. Врачи могли спасти ее, только ампутировав поврежденную часть ноги. Началова до последнего отказывалась от операции, промедление в лечении привело к сепсису.

Последние часы жизни артистка провела в состоянии искусственной комы, она была подключена к аппарату ИВЛ. 16 марта 2019 года она скончалась.

Что рассказали близкие Алдонина

Друг Алдонина, бывший футболист Дмитрий Булыкин, рассказал NEWS.ru, что Евгений Алдонин сейчас проходит лечение в Германии.

«Затянулась его борьба. И, конечно же, все это стоит денег. И хотелось бы, чтобы люди, тоже небезразличные к нему, поучаствовали, поддержали его в борьбе не только морально, но и материально. Потому что лечение дорогое и оказалось длительное. Держится он оптимистично. У него очень большое желание (выздороветь) и по характеру он боец, спортсмен. Поэтому надеюсь, что все получится. Он не унывает, и мы тоже не унываем, желаем ему побороть этот недуг», — сказал Булыкин.

Друг футболиста отметил, что пока неизвестно, как будет дальше складываться лечение Алдонина, будет ли у него хирургическая операция, все будет зависеть от того, как он пройдет этот этап, какие после него будут результаты медицинского обследования.

Евгений Алдонин Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Жена Алдонина Ольга отказалась говорить с NEWS.ru о его болезни. «Извините, на эту тему никакие комментарии не даю», — сказала жена футболиста. В ее Instagram (деятельность в РФ запрещена) давно не появляются фото мужа, летом она отдыхала с детьми в турецком Бодруме. Ольга также публикует фото с фотоссесий в разных образах. Последнее, в бордовой фате, появилось на ее странице 17 ноября.

Бывший тесть Алдонина, отец Юлии Началовой, композитор и музыкант Виктор Началов не в курсе состояния отца его внучки.

«Он [Евгений Алдонин] очень закрыт. Ничего не хочет на эту тему говорить. Поэтому я вам ничего не могу сказать, кроме того, чтобы выразить [Евгению] сочувствие», — сказал Виктор Началов.

С кем остались дети Алдонина

Евгений Алдонин — отец троих детей: у него есть 18-летняя дочь Вера, которая родилась в браке с Юлией Началовой, а также 9-летний сын и 6-летняя дочь от второй жены Ольги, с которой он сейчас состоит в браке.

После смерти Юлии Началовой Вера осталась жить с бабушкой и дедушкой, родителями Юлии, Виктором и Таисией Началовыми. Ее крестная мать, певица Лариса Долина, тоже заботилась о девочке. Алдонин тоже поддерживал дочь. Сейчас Вера совершеннолетняя, она учится на втором курсе ВГИКа.

Вера Алдонина Фото: Социальные сети

С младшими детьми футболиста находится их мать Ольга. Недавно Анжелика отметила день рождения. Ольга Алдонина также опубликовала в соцсетях видео с праздника: девочка с короной на голове задувает свечу на торте. «Наша любимая принцесса, будь счастлива! Мы тебя очень любим. Анжелике 6 лет», — написала Ольга.

Проклятье или совпадение?

В жизни Евгения Алдонина была череда испытаний. В 2005 году в автокатастрофе погиб его отец. Для Евгения это стало большим ударом.

«У меня папа разбился в аварии буквально накануне нашего матча в Баку. И я вместо того, чтобы поехать на игру с „Нефтчи“, полетел в Крым на похороны отца… Спасибо руководству клуба, тренерам, болельщикам. Матч в Баку я пропустил, а дома вышел против „Нефтчи“ на один тайм и видел баннер, который вывесили армейские болельщики: „Женя, держись!“ Приятно, хотя состояние было, конечно, очень тяжелым. И вот так вот за счет работы, матчей и мечты попасть в Лигу чемпионов я выбирался», — рассказывал футболист.

В следующем году Евгений женился на Юлии Началовой. Пара не выдержала жизни на расстоянии, оба много работали в разных городах и спустя пять лет, в 2011 году, они развелись. В 2019 году Юлия умерла, и Алдонину стоило больших усилий сообщить эту трагическую новость их дочери Вере. В 2021 году скоропостижно скончалась мать Евгения. Об этом в соцсетях сообщила его бывшая свекровь и мать Юлии Началовой Таисия Началова.

