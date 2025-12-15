«Мне Женя обещал»: Сычев раскрыл состояние больного раком Алдонина

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев рассказал, что экс-капитан ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин держится молодцом, несмотря на рак. По его словам, весь футбольный мир ждет выздоровления спортсмена. Сычев также подчеркнул, что Алдонин обещал ему сыграть в хоккей, передает «Чемпионат.com».

Он держится молодцом. Удивительная стойкость. Это самый волевой и сильный человек из мира футбола, которого я знаю. Машина! Я уверен, что он справится, и мы еще не раз сыграем и в футбол, и в падел, — отметил он.

Ранее футболист ЦСКА Данил Круговой призвал поддержать Алдонина. По его мнению, люди не останутся в стороне и откликнутся на просьбу о помощи, которая важна для восстановления спортсмена в любых проявлениях.

О тяжелом заболевании Алдонина ранее сообщала Российская премьер-лига, начав сбор средств для помощи его семье. Позднее он выразил надежду на выздоровление, отметив наличие шансов на ремиссию. Футболист также поблагодарил за поддержку и рассказал, что находится под наблюдением немецких специалистов.

Алдонину 45 лет, большую часть карьеры он провел в ЦСКА. Он сыграл 315 матчей и завоевал Кубок УЕФА, пять Кубков России, четыре Суперкубка и два чемпионских титула.