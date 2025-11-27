День матери
27 ноября 2025 в 13:17

Круговой призвал поддержать Алдонина с тяжелой формой онкологии

Евгений Алдонин Евгений Алдонин Фото: Алексей Филиппов /РИА Новости
Футболист ЦСКА Данил Круговой призвал поддержать экс-игрока клуба Евгения Алдонина, у которого диагностировали тяжелую форму онкологического заболевания, сообщает портал «Совспорт». По его мнению, люди не останутся в стороне и откликнутся на просьбу о помощи, которая важна для восстановления спортсмена в любых проявлениях.

Я видел матчи Алдонина и лично знаком с ним. Неприятно узнавать такое. Тем более человек находится в такой топовой форме на все 100%. Обидно, что такое произошло. Мы будем его поддерживать. Надеюсь, что люди не останутся в стороне и помогут Евгению. Любая копейка может помочь, — заключил Круговой.

Ранее у Алдонина, по данным ТАСС, диагностировали рак желудка. Как уточнил источник, футболист уже перенес операцию в одной из немецких клиник.

Позднее Алдонин выразил надежду на выздоровление, отметив наличие шансов на ремиссию. В своем обращении он поблагодарил за поддержку и сообщил, что находится под наблюдением немецких специалистов, сохраняя бодрый настрой в борьбе с болезнью.

