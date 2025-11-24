День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 18:47

«Изо всех сил держусь»: Алдонин о смертельном диагнозе и прогнозах

Алдонин в беседе с Шениным заявил, что есть шансы на выздоровление

Евгений Алдонин Евгений Алдонин Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин выразил надежду на выздоровление и подтвердил, что у него есть шансы на ремиссию, сообщил в Telegram-канале комментатор Андрей Шнякин. Последний связался со спортсменом, который в данный момент проходит лечение в одной из немецких клиник.

Связался с Алдониным. Женя в Германии, с бодрым настроем и под надзором классных спецов, передаю его слова: «Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь», — сказано в посте.

Шнякин добавил, что новость о диагнозе стала для него шоком, ведь Алдонин, по его словам, вел здоровый образ жизни. Комментатор также напомнил о необходимости профилактических обследований.

Ранее ТАСС сообщил, что у Алдонина диагностировали рак желудка. Источник агентства рассказал, что спортсмен уже перенес операцию в Германии.

До этого бывший тесть Алдонина и отец певицы Юлии Началовой Виктор Началов рассказал, что футболист предпочитает не говорить о диагнозе. В беседе с журналистами он посочувствовал экс-супругу дочери.

футболисты
рак
Евгений Алдонин
онкология
