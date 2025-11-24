«Очень закрыт»: экс-тесть Алдонина Виктор Началов высказался о его болезни Экс-тесть Алдонина Виктор Началов: футболист не хочет говорить о своей болезни

Футболист Евгений Алдонин ни с кем не хочет говорить о своей болезни, сказал NEWS.ru его бывший тесть и отец певицы Юлии Началовой Виктор Началов. Он добавил, что может только выразить сочувствие отцу своей внучки.

Он (Евгений Алдонин - NEWS.ru) очень закрыт. Ничего не хочет на эту тему говорить. Поэтому я вам ничего не могу сказать, кроме того, чтобы выразить [Евгению] сочувствие, — сказал Виктор Началов.

После смерти Юлии Началовой в 2019 году ее дочь Вера осталась с родителями певицы Виктором и Таисией Началовыми. Отец девочки футболист Евгений Алдонин поддерживал дочь и сохранил с родственниками бывшей супруги хорошие отношения.

Ранее стало известно, что у бывшего капитана ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина диагностировали онкологию желудка. Источник ТАСС сообщил, что футболисту уже сделали операцию в Германии. Российская премьер-лига объявила о сборе средств для помощи семье футболиста. Футболисту 45 лет, большую часть карьеры он провел в ЦСКА. Он сыграл 315 матчей и завоевал Кубок УЕФА, пять Кубков России, четыре Суперкубка и два чемпионских титула.