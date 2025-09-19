Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 13:25

Бывший нападающий сборной России намерен возродить карьеру в 41 год

Нападающий Сычев планирует вернуться в спорт в 41 год

Дмитрий Сычев Дмитрий Сычев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассчитывает вернуться на поле в составе омского «Иртыша», передает издание Metaratings.ru. Отмечается, что 41-летний спортсмен в последний раз профессионально играл в футбол в 2019 году.

По информации журналистов, «Иртыш» занимает третье место в турнирной таблице Второй лиги. В первом этапе зоны «Серебро» команда набрала девять очков по результатам 13 матчей.

Ранее петербургский «Зенит» одержал победу над грозненским «Ахматом» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч группы А, состоявшийся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:1. Дубль Александра Соболева (43-я и 59-я минуты) принес хозяевам победу, тогда как гол Надера Гандри (73-я минута) лишь сократил отставание гостей.

Также ранее работавший в «Спартаке» итальянский агент Франко Камоцци назвал нападающего Антона Заболотного одним из главных трансферных провалов команды. Он отметил, что футболист мог бы принести пользу команде, но пока у него не выходит. Заболотный стал игроком «Спартака» летом 2025 года. В пяти матчах за красно-белых 34-летний футболист не отметился результативными действиями.

