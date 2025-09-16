Агент назвал главный провал «Спартака» на трансферном рынке

Ранее работавший в «Спартаке» итальянский агент Франко Камоцци в беседе с Metaratings назвал нападающего Антона Заболотного одним из главных трансферных провалов команды. Он отметил, что футболист может принести пользу команде, но пока не получается.

Антон Заболотный — один из провальных трансферов команды. Пока он не приносит команде никакой пользы. Он может быть полезным, но пока не показывает свои лучшие качества, — сказал Камоцци.

Заболотный стал игроком «Спартака» летом 2025 года. В пяти матчах за красно-белых 34-летний футболист не отметился результативными действиями.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу завести кота. Он отметил, что их нахождение рядом с человеком влияет на психосоматику и имеет терапевтический успокоительный эффект.

До этого экс-нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что считает Станковича «диким». Он также обвинил специалиста в неуважении к России и отметил, что в другой стране ему такое бы не позволили.