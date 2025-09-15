Губерниев посоветовал Станковичу завести кота

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru посоветовал главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу завести кота. Он отметил, что их нахождение рядом с человеком влияет на психосоматику и имеет терапевтический успокоительный эффект.

Станковичу надо завести кота. Их урчание, да и вообще нахождение рядом влияет на психосоматику и имеет терапевтический успокоительный эффект. Все встанет на свои места. Может быть, он предполагает, что его быстро выгонят. Кстати, думаю, это правда. Несмотря на результат, футбол был не очень высокого уровня, — заявил Губерниев.

Футболисты московского «Динамо» и «Спартака» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на поле «Динамо»: у хозяев дважды отличился Бителло, у гостей сделал дубль Ливай Гарсия. Во втором тайме Станкович получил красную карточку за споры с судьей.

После этой ничьей «Динамо» с девятью очками идет восьмым в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), «Спартак» занимает седьмое место, имея 12 очков. В следующем туре 21 сентября москвичи встретятся с «Крыльями Советов» и «Оренбургом».

Ранее экс-нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что считает тренера «Спартака» «диким». Он также обвинил специалиста в неуважении к России и отметил, что в другой стране Станковичу такое бы не позволили.