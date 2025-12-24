Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 14:42

В Петербурге пациентка ударила врача скорой кулаком по лицу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пациентка ударила врача скорой кулаком по лицу, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Во время осмотра женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Бригада скорой помощи прибыла на вызов 23 декабря около 12 часов на улицу Седова. Медики приехали к 53-летней пациентке с жалобами на высокое давление. Во время осмотра пациентка начала вести себя агрессивно, использовала нецензурную брань и ударила 68-летнего врача кулаком в лицо, — рассказали в ведомстве.

Женщину задержали и доставили в отдел полиции. Пострадавшая врач обратилась за медицинской помощью — ей оказали лечение.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга в состоянии алкогольного опьянения набросилась на фельдшера прямо в карете скорой помощи. Медики доставляли в больницу 47-летнюю женщину, которую нашли лежавшей у ресторана на Белевском проспекте.

Санкт-Петербург
скорая помощь
нападения
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп сделал необычный подарок президенту Южной Кореи
Двери троллейбуса зажали голову ребенка
«Мы знаем правду»: депутат о тайном присутствии французов в Донбассе
Песков раскрыл формат встречи Путина с представителями бизнеса
Исполнителю теракта против генерала Кириллова запросили пожизненный срок
«Словесная шелуха»: Зеленского заподозрили во лжи по пунктам мирного плана
Собянин раскрыл объем дефицита трудовых ресурсов в Москве
Суд арестовал миллиарды Чубайса: подробности дела, при чем здесь «Крокус»
Как выбрать идеальные полотенца: плотность, ворс, материалы
Собянин раскрыл, сколько москвичей заключают контракты на военную службу
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
Волочкова призналась в алкоголизме? Зачем она пришла в рехаб-шоу
Терапевт напомнила о важных правилах приготовления яиц вкрутую
Юрист дал совет, как не стать жертвой аферистов после инцидента под Курском
Собянин сообщил об уничтожении вражеских дронов, летевших на Москву
Грузовик въехал в трап в аэропорту Пулково
Мошенники выманили у курянина деньги и отправили его поджигать бензовоз
Собянин заявил о начале тестирования беспилотных технологий в метро Москвы
В Кремле не подтвердили контакты Путина и Трампа
Сталкеров наконец осадят? Что известно о законопроекте, охранный ордер
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.