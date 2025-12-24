В Петербурге пациентка ударила врача скорой кулаком по лицу

Пациентка ударила врача скорой кулаком по лицу, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Во время осмотра женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Бригада скорой помощи прибыла на вызов 23 декабря около 12 часов на улицу Седова. Медики приехали к 53-летней пациентке с жалобами на высокое давление. Во время осмотра пациентка начала вести себя агрессивно, использовала нецензурную брань и ударила 68-летнего врача кулаком в лицо, — рассказали в ведомстве.

Женщину задержали и доставили в отдел полиции. Пострадавшая врач обратилась за медицинской помощью — ей оказали лечение.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга в состоянии алкогольного опьянения набросилась на фельдшера прямо в карете скорой помощи. Медики доставляли в больницу 47-летнюю женщину, которую нашли лежавшей у ресторана на Белевском проспекте.

