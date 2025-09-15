Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 13:39

«Дикий»: ветеран ЦСКА обвинил Станковича в неуважении к России

Экс-нападающий ЦСКА Пономарев: по поведению Станковича видно его отношение к РФ

Деян Станкович Деян Станкович Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Экс-нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru заявил, что считает тренера «Спартака» Деяна Станковича «диким». Он также обвинил его в неуважении к России и отметил, что в другой стране Деяну такое бы не позволили.

Один тренер сказал: «Я великий, потому что работаю с великой командой. А если перейду в другую — перестану выигрывать». Многое зависит от качества исполнителей. Поведение? Дикий товарищ. Видно, как он относится к России, раз позволяет себе такие вещи. Еще и показуха такая наигранная. В другой стране ему бы такое не простили. Не стоит обращать на это внимания, — заявил Пономарев.

Футболисты московского «Динамо» и «Спартака» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на поле «Динамо»: у хозяев дважды отличился Бителло, у гостей сделал дубль Ливай Гарсия.

Во втором тайме главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку за споры с судьей.

После этой ничьей «Динамо» с девятью очками идет восьмым в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), «Спартак» занимает седьмое место, имея 12 очков. В следующем туре 21 сентября москвичи встретятся с «Крыльями Советов» и «Оренбургом» соответственно.

Ранее экс-игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что поведение Станковича не красит ни команду, ни РПЛ. Он отметил, что старейшее дерби Москвы получилось волнительным и интересным.

