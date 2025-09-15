Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 13:21

«Не красит ни «Спартак», ни РПЛ»: Булыкин о поведении тренера Станковича

Булыкин: поведение Станковича не красит «Спартак» и всю лигу

Деян Станкович Деян Станкович Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича не красит ни команду, ни Российскую премьер-лигу (РПЛ), заявил NEWS.ru бывший игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин. Он отметил, что старейшее дерби Москвы получилось волнительным и интересным.

Обе команды волновались: им очень нужны были три очка, отсюда брак. Выходка Станковича, конечно, не красит ни «Спартак», ни РПЛ. Не стоит так себя вести. Понятно, что Деян живет эмоциями, что он с командой, но получается так, что больше ее подводит. Руководство решит, что с ним делать. Они его переподписали, пусть теперь сами и разбираются, — заявил Булыкин.

Футболисты московского «Динамо» и «Спартака» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на поле «Динамо»: у хозяев дважды отличился Бителло, у гостей сделал дубль Ливай Гарсия. Во втором тайме главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку за споры с судьей.

После этой ничьей «Динамо» с девятью очками идет восьмым в таблице РПЛ, «Спартак» занимает седьмое место, имея 12 очков. В следующем туре 21 сентября москвичи встретятся с «Крыльями Советов» и «Оренбургом» соответственно.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев назвал Никиту Симоняна, Федора Черенкова и Квинси Промеса лучшими футболистами в истории клуба. Он также выразил мнение, что возвращение последнего в команду нереально.

РПЛ
футбол
Спартак
Динамо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.