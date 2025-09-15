«Не красит ни «Спартак», ни РПЛ»: Булыкин о поведении тренера Станковича Булыкин: поведение Станковича не красит «Спартак» и всю лигу

Поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича не красит ни команду, ни Российскую премьер-лигу (РПЛ), заявил NEWS.ru бывший игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин. Он отметил, что старейшее дерби Москвы получилось волнительным и интересным.

Обе команды волновались: им очень нужны были три очка, отсюда брак. Выходка Станковича, конечно, не красит ни «Спартак», ни РПЛ. Не стоит так себя вести. Понятно, что Деян живет эмоциями, что он с командой, но получается так, что больше ее подводит. Руководство решит, что с ним делать. Они его переподписали, пусть теперь сами и разбираются, — заявил Булыкин.

Футболисты московского «Динамо» и «Спартака» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на поле «Динамо»: у хозяев дважды отличился Бителло, у гостей сделал дубль Ливай Гарсия. Во втором тайме главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку за споры с судьей.

После этой ничьей «Динамо» с девятью очками идет восьмым в таблице РПЛ, «Спартак» занимает седьмое место, имея 12 очков. В следующем туре 21 сентября москвичи встретятся с «Крыльями Советов» и «Оренбургом» соответственно.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев назвал Никиту Симоняна, Федора Черенкова и Квинси Промеса лучшими футболистами в истории клуба. Он также выразил мнение, что возвращение последнего в команду нереально.