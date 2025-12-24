Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 14:56

Путин раскрыл, чем стал Совет Федерации

Путин: Совет Федерации стал кадровой школой для глав федеральных органов власти

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Совет Федерации стал настоящей кадровой школой для руководителей федеральных органов власти, глав регионов и законодательных собраний, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Совфеда. Он обратил внимание, что многие сенаторы раньше переходят на работу в правительство.

А сам Совет Федерации стал настоящей кадровой школой: ваши коллеги, пройдя через нее, в дальнейшем были назначены на ответственные посты в федеральных органах власти, возглавляли субъекты федерации и законодательные собрания, — отметил Путин.

Президент обратил внимание, что за 25 лет опыт работы в Совете Федерации получили почти 800 человек. Он добавил, что состав законодательного органа будет обновляться и дальше — в соответствии с законом и с учетом итогов единых дней голосования. При этом глава государства выразил уверенность, что высокие профессиональные традиции будут сохраняться.

Ранее Путин отмечал, что согласие в парламенте и следование национальным интересам имеют особую важность для страны в текущий исторический период. Он также поблагодарил сенаторов за сплоченную работу в уходящем году, передает пресс-служба Кремля.

