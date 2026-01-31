Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 16:17

В Госдуме оценили идею оценок за поведение школьников

Депутат Толмачев: отметки за поведение помогут ребенку интегрироваться в социум

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отметки за поведение помогут ребенку успешнее интегрироваться в социум, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Это также позволит определить сильные и слабые стороны школьников во взаимодействии с обществом, отметил он.

Оценка за поведение призвана дисциплинировать и направлять ученика, помогать ему в работе над собой и в развитии самоконтроля. Кроме того, это еще и сигнал для родителей и системы образования: на кого нужно обратить особое внимание, кому требуется больше времени, чтобы справиться с собой. Эта отметка поможет понять и проанализировать, где и почему у ребенка возникают сложности с социумом. И если вдруг отметка не такая хорошая, как хотелось бы, то нужно провести работу над ошибками, — заявил Толмачев.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что школьники активно используют искусственный интеллект в учебных целях, поэтому домашние задания полностью утратили свой смысл. По его словам, дети могут за несколько секунд получить правильный ответ.

Александрина Гуловская
А. Гуловская
