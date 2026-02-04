Зимняя Олимпиада — 2026
«Очень тревожная ситуация»: Матвиенко сообщила о вербовке российских детей

Матвиенко назвала тревожной ситуацию с вербовкой детей иностранными спецслужбами

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вербовка российских детей иностранными спецслужбами для осуществления террористических актов на территории страны стала «очень тревожной ситуацией», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании. По ее словам, в связи с этим нужно усилить информационную работу. Трансляция велась в группе Совфеда во «ВКонтакте».

Тревожит, что украинские спецслужбы, а там уже не поймешь, то ли это украинские, то ли это британские. Все службы пытаются бороться с нами. И то, что вовлекается большое количество детей, подростков, молодых людей в террористические акты — это, коллеги, очень такая тревожная ситуация, — отметила Матвиенко.

Она подчеркнула необходимость усиления информационной и разъяснительной работы. По словам спикера Совфеда, для противодействия этим угрозам нужно системное взаимодействие со средствами массовой информации и другими структурами, а также постоянная просветительская деятельность в школах.

Ранее сообщалось, что юную жительницу Санкт-Петербурга обвиняют в совершении теракта после поджога автомобиля Росгвардии. По данным следствия, 17-летняя девушка получила соответствующие указания от мошенников в мессенджере. Возбуждено уголовное дело.

