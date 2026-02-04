«Очень тревожная ситуация»: Матвиенко сообщила о вербовке российских детей

Вербовка российских детей иностранными спецслужбами для осуществления террористических актов на территории страны стала «очень тревожной ситуацией», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании. По ее словам, в связи с этим нужно усилить информационную работу. Трансляция велась в группе Совфеда во «ВКонтакте».

Тревожит, что украинские спецслужбы, а там уже не поймешь, то ли это украинские, то ли это британские. Все службы пытаются бороться с нами. И то, что вовлекается большое количество детей, подростков, молодых людей в террористические акты — это, коллеги, очень такая тревожная ситуация, — отметила Матвиенко.

Она подчеркнула необходимость усиления информационной и разъяснительной работы. По словам спикера Совфеда, для противодействия этим угрозам нужно системное взаимодействие со средствами массовой информации и другими структурами, а также постоянная просветительская деятельность в школах.

Ранее сообщалось, что юную жительницу Санкт-Петербурга обвиняют в совершении теракта после поджога автомобиля Росгвардии. По данным следствия, 17-летняя девушка получила соответствующие указания от мошенников в мессенджере. Возбуждено уголовное дело.