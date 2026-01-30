Зимняя Олимпиада — 2026
Девушка-подросток пошла на теракт по указке из мессенджера

СК возбудил дело о теракте после поджога автомобиля Росгвардии в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Юную жительницу Санкт-Петербурга обвиняют в совершении теракта после поджога автомобиля Росгвардии, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. По данным следствия, 17-летняя девушка получила соответствующие указания от мошенников в мессенджере. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 29 января возле отдела вневедомственной охраны в Красносельском районе. Подросток облила автомобиль горючей жидкостью и подожгла его.

Девушку уже задержали, решается вопрос о мере пресечения. Параллельно возбуждено еще одно дело — о содействии террористической деятельности. Следователи установили, что неизвестные преступники через мессенджер вербовали подростков. Они представлялись сотрудниками полиции и под угрозами заставляли несовершеннолетних совершать поджоги.

В одном из таких случаев жертвой обмана стал малолетний подросток. Поскольку он не достиг возраста ответственности, следователи допросили его родителей и провели обыски.

Ранее в Балашихе неизвестная попыталась устроить пожар в торговом центре, расположенном на Пролетарской улице в микрорайоне Железнодорожный. Очевидцы вмешались и задержали нарушительницу, после чего передали ее прибывшим полицейским.

