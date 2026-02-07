Посольство РФ взяло на контроль ситуацию с задержанным в Майами россиянином

Посольство РФ взяло на контроль ситуацию с задержанным в Майами россиянином

Посольство РФ в США взяло на контроль ситуацию с 71-летним гражданином Вячеславом Михайловым, задержанным в Майами, сообщил пресс-секретарь дипмиссии Андрей Бондарев. Мужчина обвиняется в нанесении телесных повреждений и других правонарушениях после конфликта на парковке, пишет РИА Новости.

Как уточнил дипломат, инцидент произошел 30 января 2026 года. Михайлов обвиняется в причинении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, незаконном проникновении на частную территорию и нарушении правил дорожного движения. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе округа Майами-Дейд во Флориде в ожидании суда.

Посольство России в США внимательно следит за ситуацией вокруг гражданина России Вячеслава Михайлова, — указано в сообщении.

Дипмиссия установила контакт с местными правоохранительными органами и администрацией тюрьмы для прояснения обстоятельств и организации доступа. Михайлову будет оказано необходимое консульско-правовое содействие. По данным американских СМИ, конфликт произошел у кафе «Матрешка» и был связан со спором из-за парковочного места.

Ранее сообщалось, что местные жители много лет называли мужчину неуловимым дедом. По данным журналистов, он держал в страхе Майами на протяжении 16 лет.