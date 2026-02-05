В США поймали «неуловимого деда» из России, который кошмарил Майами 16 лет

В Майами задержали 71-летнего российского пенсионера, который устроил пьяный дебош после дорожного конфликта, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчину, которого местные жители стали называть «неуловимым дедом», арестовали за нападение, вождение в нетрезвом виде и кражу. По данным канала, он держал в страхе Майами на протяжении 16 лет.

По информации канала, мужчину задержали после того, как он в нетрезвом состоянии «подрезал» на дороге 79-летнего американца. Конфликт продолжился возле русского магазина «Матрешка», где пенсионер избил своего оппонента.

После драки «неуловимый дед», проживающий в элитном районе у пляжа, отправился на рынок. Там он выломал дверь закрытого павильона и украл продукты. Вечером его задержали.

Михайлову предъявили обвинение по трем статьям: нанесение тяжких телесных повреждений лицу старше 65 лет, незаконное проникновение на рынок и вождение в состоянии алкогольного опьянения. За первое, наиболее тяжкое обвинение ему отказали в праве на залог, так как это считается преступлением первой степени. По двум другим нарушениям мужчина смог избежать ареста, внеся залог в размере $800 (61,3 тыс. рублей).

В случае доказательства вины по главному обвинению россиянину, проживающему в элитном районе Санни-Айлс-Бич, грозит до 30 лет тюрьмы и штраф в 10 тыс. долларов (770 тыс. рублей). По словам местных жителей, прежде «дед» неоднократно попадал в полицию из-за ссор с соседями, но всегда отделывался небольшими штрафами благодаря деньгам. На этот раз ситуация может обернуться для него реальным сроком.

