Стало известно, что грозит напоившему гостя жидким азотом повару в Москве

Шеф-повару московской кулинарной студии, который напоил гостя жидким азотом во время корпоратива, может грозить уголовная ответственность, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, итог дела будет зависеть от тяжести вреда здоровью и доказательств проведения инструктажа.

Последствия для шеф-повара или для организации, [где москвич отравился жидким азотом], вероятны, а пострадавший может требовать компенсацию, но итог будет зависеть от медицинских выводов, доказательств инструктажа или его отсутствия и того, кто именно оказывал услугу — повар как работник или как отдельный исполнитель. Если проверка установит, что гостю действительно дали напиток с жидким азотом до полного испарения и не предупредили о рисках, это обычно рассматривают как оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности. Тогда возможна уголовная ответственность, — пояснил Пирогов.

Также он отметил, что возможна административная ответственность и санкции со стороны контролирующих органов. По его словам, в гражданском порядке не исключены взыскания в пользу пострадавшего.

Ранее сообщалось, что во время корпоративного мероприятия в кулинарной студии в Москве один из участников получил разрыв желудка. Произошло это после употребления приготовленного с использованием жидкого азота коктейля.