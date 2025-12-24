Сатирическая песня «Это Путин виноват» с юмором обыгрывает пропаганду Европейского союза, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, композиция подчеркивает некомпетентность лидеров ЕС.

Песня [«Это Путин виноват»] в шутку обыгрывает привычку европейских политиков в любой своей неудаче обвинять Россию. Экономический крах — виновата РФ. Нет понимания между верхами и народом — это все российская пропаганда. Провалы во внешней политике по причине «талантливого» руководства — конечно же, это все Москва. У финнов волки охотятся на оленей — ну разумеется, это же русские волки со специальной подготовкой пытаются сорвать перемещения Йоулупукки или Санта-Клауса, — прокомментировал Толмачев.

Он отметил, что значительное число европейских политиков вновь оказалось на дне. По словам депутата, они останутся там до тех пор, пока страны Европы будут стремиться разорвать или ухудшить свои отношения с Россией. Толмачев предположил, что когда-нибудь ЕС сможет извлечь уроки из подобных ситуаций, однако на данный момент этого не наблюдается.

Ранее в Сети появился сатирический рекламный ролик, посвященный предстоящему Рождеству в Европе. В аудиосопровождении к видео рассказывается о том, как главы европейских государств пытаются объяснить все возникающие трудности.