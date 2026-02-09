Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 10:11

Лавров рассказал о позиции России на переговорах с США

Лавров заявил о принятии предложения США по Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия приняла предложение Соединенных Штатов по урегулированию ситуации вокруг Украины на переговорах в Анкоридже, заявил в интервью международной сети TV BRICS министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, достигнутые договоренности предполагают завершение обсуждаемого вопроса.

Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить по-мужски, то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена, — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что мирное урегулирование на Украине могло быть уже оформлено, если бы Москва и Вашингтон обнародовали результаты переговоров в Анкоридже. Однако, после того как Россия поддержала американскую инициативу, вмешалась Европа вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, начав ее менять, что продолжается до сих пор и сводится к попыткам выбить из России дополнительные уступки.

До этого глава МИД РФ заявлял, что план урегулирования конфликта, который не так давно цитировал Зеленский, полностью игнорирует вопросы защиты прав национальных меньшинств и религиозных свобод. Министр отметил, что Москва до сих пор не видела текста этого документа из 20 пунктов, поэтому может ориентироваться лишь на публичные заявления украинской стороны.

переговоры
Россия
Украина
США
Аляска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СВР узнали, что Запад вновь нацелился на Белоруссию
Разведка узнала о планах Запада ослабить связку Минска и Москвы
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса
Психолог поделилась способом продуктивно начать день
Десятки миллионов американцев оказались в зоне экстремального похолодания
Риелтор дал советы, как сэкономить на аренде квартиры
Крымский мост временно перекрыли для транспорта
Столичная прокуратура обратила внимание на публикации Слепакова
В США раскрыли, какой инструмент использует Трамп в переговорах с Украиной
В России заметили рост закупок VPN в неожиданном секторе
Стало известно, почему позиция США по Украине изменилась на 180 градусов
Экономист ответил, снизит ли ЦБ ключевую ставку
В российской школе ученик умер на перемене
Россиян высадили из вылетающего на Кубу самолета
«Максимум три года»: продюсер раскрыл печальное будущее карьеры Сабурова
Стало известно о странном заказе Эпштейна в день возбуждения дела
В Курской области предложили Минцифры расширить «белый список» сайтов
В Петербурге заочно арестовали беглого рэпера-иноагента
Учитель практиковал «средневековые пытки» за отказ делать домашнюю работу
Политолог ответил, стоит ли ожидать выборов на Украине весной
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.