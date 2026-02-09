Лавров рассказал о позиции России на переговорах с США Лавров заявил о принятии предложения США по Украине

Россия приняла предложение Соединенных Штатов по урегулированию ситуации вокруг Украины на переговорах в Анкоридже, заявил в интервью международной сети TV BRICS министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, достигнутые договоренности предполагают завершение обсуждаемого вопроса.

Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить по-мужски, то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена, — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что мирное урегулирование на Украине могло быть уже оформлено, если бы Москва и Вашингтон обнародовали результаты переговоров в Анкоридже. Однако, после того как Россия поддержала американскую инициативу, вмешалась Европа вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, начав ее менять, что продолжается до сих пор и сводится к попыткам выбить из России дополнительные уступки.

До этого глава МИД РФ заявлял, что план урегулирования конфликта, который не так давно цитировал Зеленский, полностью игнорирует вопросы защиты прав национальных меньшинств и религиозных свобод. Министр отметил, что Москва до сих пор не видела текста этого документа из 20 пунктов, поэтому может ориентироваться лишь на публичные заявления украинской стороны.