План урегулирования конфликта, которые не так давно цитировал президент Украины Владимир Зеленский, полностью игнорирует вопросы защиты прав национальных меньшинств и религиозных свобод, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью телеканалу RT министр отметил, что Москва до сих пор не видела текста этого документа из 20 пунктов, поэтому может ориентироваться лишь на публичные заявления украинской стороны.

В последнем варианте <...> ничего не говорится про восстановление прав русского и других национальных меньшинств, религиозных свобод, — высказался дипломат.

Лавров подчеркнул, что отсутствие этих фундаментальных аспектов делает инициативу Киева нежизнеспособной. Эти пункты находились в соглашении, достигнутом в Анкоридже, но исчезли из переработанной версии. Министр добавил, что без решения вопросов гуманитарного характера и прекращения дискриминации по языковому и религиозному признаку никакой долгосрочный прогресс в дипломатии невозможен.

Мы ни разу не меняли условия, в отличие от других участников этого процесса, которые постоянно ворота передвигают, штанги передвигают и говорят: вот, надо теперь еще и сюда забить один гол, а туда не забивать, — резюмировал Лавров.

Лавров в ходе интервью также обратил внимание, что европейские политики изменили риторику по отношению к России, осознав несбыточность планов нанести стране поражение. Министр отметил, что ранее страны ЕС требовали жесткой поддержки Украины, включая поставки оружия и финансирование.