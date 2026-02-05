Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 18:26

Лавров раскрыл содержание мирного плана по Украине

Лавров: план по Украине не гарантирует никаких прав нацменьшинствам

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

План урегулирования конфликта, которые не так давно цитировал президент Украины Владимир Зеленский, полностью игнорирует вопросы защиты прав национальных меньшинств и религиозных свобод, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью телеканалу RT министр отметил, что Москва до сих пор не видела текста этого документа из 20 пунктов, поэтому может ориентироваться лишь на публичные заявления украинской стороны.

В последнем варианте <...> ничего не говорится про восстановление прав русского и других национальных меньшинств, религиозных свобод, — высказался дипломат.

Лавров подчеркнул, что отсутствие этих фундаментальных аспектов делает инициативу Киева нежизнеспособной. Эти пункты находились в соглашении, достигнутом в Анкоридже, но исчезли из переработанной версии. Министр добавил, что без решения вопросов гуманитарного характера и прекращения дискриминации по языковому и религиозному признаку никакой долгосрочный прогресс в дипломатии невозможен.

Мы ни разу не меняли условия, в отличие от других участников этого процесса, которые постоянно ворота передвигают, штанги передвигают и говорят: вот, надо теперь еще и сюда забить один гол, а туда не забивать, — резюмировал Лавров.

Лавров в ходе интервью также обратил внимание, что европейские политики изменили риторику по отношению к России, осознав несбыточность планов нанести стране поражение. Министр отметил, что ранее страны ЕС требовали жесткой поддержки Украины, включая поставки оружия и финансирование.

МИД РФ
Украина
Владимир Зеленский
Сергей Лавров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мама ЮИД» Федулова умерла на 86-м году жизни
Умер адмирал флота Куроедов
Трамп надел значок с истребителем на фоне обострения отношений с Ираном
РФ и США нужен мир, Украине и Европе — война. Как прошли переговоры в ОАЭ
Самолет экстренно сел из-за изнасилования подростка на борту
Трамп раскрыл истинные мотивы своего переизбрания на второй срок
Мишустин назвал ведущего партнера России в Латинской Америке
Теннисист Синнер «сменил профессию» перед Олимпиадой
Трамп назвал худшего президента США
Россиянка заявила на отчима-педофила спустя 15 лет
Политолог назвал страны, которые помогут Вьетнаму в случае вторжения США
В деле Эпштейна нашелся «польский след»
Рубальская рассказала, запретит ли она исполнять свои песни Алле Пугачевой
Российская делегация покинула Абу-Даби
Поджигательницу пункта сбора гумпомощи отправили в СИЗО
Военные США и России договорились о неожиданном шаге
Кратковременные дожди и тепло до +10? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Названы истинные цели заявления ЕС о передаче Украине €90 млрд
Политолог объяснил, почему Вьетнам опасается вторжения США
Россиянка угрожала сжечь Ленина и получила четыре года колонии
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.