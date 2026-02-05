Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 18:34

Лавров раскрыл, как Европа сорвала договоренности России и США в Анкоридже

Лавров: мир на Украине уже мог наступить, если бы США объявили результаты Аляски

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мирное урегулирование на Украине могло бы быть уже оформлено, если бы Москва и Вашингтон обнародовали результаты переговоров в Анкоридже, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. Но после того, как Россия поддержала американскую инициативу, вмешалась Европа и начала ее менять, добавил министр.

Если бы мы объявили результаты Анкориджа, уверен, что все это уже достаточно быстро свелось бы к процессу оформления мирных договоренностей. Но мы поддержали предложение Соединенных Штатов, а Европа тут же бросилась в Вашингтон вместе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским и [они вместе] стали «переделывать» инициативу Соединенных Штатов, уже одобренную президентом России Владимиром Путиным, — сказал он.

Лавров добавил, что этот процесс «переделки» продолжается до сих пор. По его мнению, американские партнеры продолжают добиваться от России дополнительных уступок.

Глава МИД РФ в ходе интервью также заявил, что языковые и религиозные свободы русскоязычного населения на Украине являются международными обязательствами Киева, а не предметом политического торга. Он напомнил, что Украина — единственная страна в мире, где запрещен язык, являющийся официальным языком ООН. Так Лавров ответил на вопрос о гарантиях безопасности, предоставления которых требует Киев и его союзники.

