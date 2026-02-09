Лавров раскрыл важнейшую задачу России на Украине Лавров: РФ не позволит размещать на Украине оружие, угрожающее ее безопасности

Россия гарантированно не допустит размещения на Украине каких-либо видов оружия, угрожающих ее нацбезопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью TV BRICS. Он подчеркнул, что страна также гарантирует защиту прав русских и русскоязычных жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, против которых, по его словам, киевские власти развязали гражданский конфликт после госпереворота.

Обеспечим, нисколько в этом не сомневаюсь, интересы своей безопасности, не допустив размещения на украинской территории каких-либо видов угрожающего нам оружия и, во-вторых, гарантировав надежную и полноценную защиту прав русских, русскоязычных людей, столетиями живших и живущих на землях Крыма, Донбасса, Новороссии, — подчеркнул глава МИД.

Ранее профессор Массачусетского университета Ричард Вольф отметил, что западные страны столкнулись с глубоким кризисом военно-промышленного комплекса, истощив свои арсеналы из-за поддержки Украины. По его словам, США и Европе потребуются колоссальные инвестиции и годы, чтобы восстановить производственные мощности, которым они позволили «уехать за границу».