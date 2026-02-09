Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 10:13

«На этом все закончится»: на Западе указали на главную ошибку ЕС на Украине

Профессор Вольф: Западу придется вложить огромные деньги, чтобы догнать РФ в ВПК

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press
Западные страны столкнулись с глубоким кризисом военно-промышленного комплекса, истощив свои арсеналы из-за поддержки Украины, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала. По его словам, США и Европе потребуются колоссальные инвестиции и годы, чтобы восстановить производственные мощности, которым они позволили «уехать за границу».

США сейчас обнаруживают, что их военные возможности ограничены, потому что они позволили своей производственной базе уехать за границу. У них есть технологии, но нет производства. <…> В какой-то момент во время конфликта на Украине на Западе закончились артиллерийские снаряды. У Европы их больше не осталось, а американцы израсходовали столько, что предпочли приберечь остатки, — указал эксперт.

Вольф обратил внимание, что Западу предстоит долгая и дорогостоящая гонка за восстановление военного производства, в которой Россия имеет фору на годы вперед. Он напомнил, что даже после признания проблемы на Западе ситуация с производством кардинально не изменилась, в отличие от России, которая сохранила свой промышленный потенциал.

Россия не позволила своей промышленности исчезнуть. <...> Европейцам придется тратить огромные средства. <...> И на этом закончится все остальное, что они собираются делать, — подчеркнул он.

Ранее военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов заявил, что танки и самолеты США имеют множество недоработок. По его словам, это связано с тем, что Запад давно не участвовал в широкомасштабных столкновениях.

ВПК
Запад
США
Европа
Евросоюз
Россия
оружие
Украина
