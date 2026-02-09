Лавров заявил о желании США превратить доллар в оружие Лавров заявил, что Россия не стремилась отказаться от американского доллара

Россия не стремилась отказаться от доллара, однако США превратили валюту в оружие против неугодных, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью TV BRICS. По словам министра, отношение к доллару изменилось после того, как в кресле президента оказался Джо Байден.

Президент России Владимир Путин не раз говорил, что не мы отказываемся от использования доллара. США при президенте Джо Байдене сделали все, чтобы доллар стал оружием против тех, кто неугоден, — сообщил министр.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что курс доллара может снизиться до 40 рублей. Основной причиной он назвал то, что американцы довольно активно эмитируют свои денежные знаки и эта эмиссия не остается незамеченной на рынка. Депутат добавил, что на ослабление американской валюты также влияет развитие мировой экономики.

До этого независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов выразил мнение, что курс доллара снижается из-за экономических проблем США. Он отметил, что на валюту влияет и нестабильная политическая обстановка.